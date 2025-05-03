|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:27
Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились
. )
З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:49
посетитель написав:
Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились
. )
З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.
Не 30%, лише 20%, але й цього забагато. Там просто "максимум 30 000 грн".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6331
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 4865 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 08:10
Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:43
ukr0014959 написав:
Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?
Ви зранку ще не прокинулись
20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6331
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 4865 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:57
Зато плату за sms відмінили. Бо порахували, що кількість карток зменшиться разів в 1000...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 тра, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5853
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1853 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:35
flysoulfly написав:
Відкрити "пенс"картку без цільових зарахувань?
Без зарахувань це навряд чи проконає.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6331
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 4865 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 11:29
Ferlakur написав:
Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?
До кінця червня треба подати запит на закриття рахунку.
S i m написав:
а закрыть удалённо собственно можно ?
Ощадные счета можно закрыть через TAS2U или отделения, карточные счета -- контакт-центр или отделения. В случае закрытия через контакт-центр, то оператору надо будет сообщить код из SMS.
Со слов контакт-центра они ожидают уточнения по новым тарифам из-за возникшей путаницы.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6255
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 1126 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 03 тра, 2025 13:34
Искатель написав: ukr0014959 написав:
Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?
Ви зранку ще не прокинулись
20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.
Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери
Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 03 тра, 2025 13:43
ukr0014959 написав:
Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери
Если в Дие, а не в самом Тазике, то я бы ожидал, что да. До следующего покращення. Но получается, что только по той карте, с которой покупалось.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5468
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|