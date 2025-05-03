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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:27

Re: Таскомбанк

Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились :). )

З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:49

  посетитель написав:Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились :). )

З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.

Не 30%, лише 20%, але й цього забагато. Там просто "максимум 30 000 грн".
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:10

Re: Таскомбанк

Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:43

  ukr0014959 написав:Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись :) 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:57

Зато плату за sms відмінили. Бо порахували, що кількість карток зменшиться разів в 1000...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 тра, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:35

  flysoulfly написав:Відкрити "пенс"картку без цільових зарахувань?

Без зарахувань це навряд чи проконає.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:29

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?
До кінця червня треба подати запит на закриття рахунку.

  S i m написав:а закрыть удалённо собственно можно ?
Ощадные счета можно закрыть через TAS2U или отделения, карточные счета -- контакт-центр или отделения. В случае закрытия через контакт-центр, то оператору надо будет сообщить код из SMS.

Со слов контакт-центра они ожидают уточнения по новым тарифам из-за возникшей путаницы.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:34

  Искатель написав:
  ukr0014959 написав:Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись :) 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.



Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:43

  ukr0014959 написав:Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Если в Дие, а не в самом Тазике, то я бы ожидал, что да. До следующего покращення. Но получается, что только по той карте, с которой покупалось.
moveton
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