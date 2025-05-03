RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:27

Re: Таскомбанк

Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились :). )

З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.
посетитель
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:49

  посетитель написав:Ясно.Гашу в конце месяца кредитный лимит и закрываю все карты.С такими тарифам смысла в них нет(кстати по поводу тарифов Трамп вспомнился.Им что-ли вдохновились :). )

З.ы.: за всем этим как то прошло мимо что таз вводит 30% штраф при разводе отношений.

Не 30%, лише 20%, але й цього забагато. Там просто "максимум 30 000 грн".
Искатель
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:10

Re: Таскомбанк

Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?
ukr0014959
 
Повідомлень: 475
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:43

  ukr0014959 написав:Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись :) 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.
Искатель
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:57

Зато плату за sms відмінили. Бо порахували, що кількість карток зменшиться разів в 1000...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 тра, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5853
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:35

  flysoulfly написав:Відкрити "пенс"картку без цільових зарахувань?

Без зарахувань це навряд чи проконає.
Искатель
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:29

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:Так коли найпізніше можна закрити рахунки, шоб не попасти на комісії?
До кінця червня треба подати запит на закриття рахунку.

  S i m написав:а закрыть удалённо собственно можно ?
Ощадные счета можно закрыть через TAS2U или отделения, карточные счета -- контакт-центр или отделения. В случае закрытия через контакт-центр, то оператору надо будет сообщить код из SMS.

Со слов контакт-центра они ожидают уточнения по новым тарифам из-за возникшей путаницы.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6255
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:34

  Искатель написав:
  ukr0014959 написав:Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись :) 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.



Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби
ukr0014959
 
Повідомлень: 475
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:43

  ukr0014959 написав:Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Если в Дие, а не в самом Тазике, то я бы ожидал, что да. До следующего покращення. Но получается, что только по той карте, с которой покупалось.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:17

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Если в Дие, а не в самом Тазике, то я бы ожидал, что да. До следующего покращення. Но получается, что только по той карте, с которой покупалось.


Ну будемо перевіряти, а от га 150 грн коміса вже залізно попадаєш за кредитні
ukr0014959
 
Повідомлень: 475
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 390391392393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.