Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка Azure Card Obsidian Card Very Card Пенсійна (соціальна) картка Пакет послуг «Platinum» Велика п'ятірка Просто картка Pudra Сard Lime Card Кредитна картка «Класична» Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»
відносяться картки success , дебеина та кредитна? дякую. і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"
Goodman написав:Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка Azure Card Obsidian Card Very Card Пенсійна (соціальна) картка Пакет послуг «Platinum» Велика п'ятірка Просто картка Pudra Сard Lime Card Кредитна картка «Класична» Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»
відносяться картки success , дебеина та кредитна? дякую. і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"