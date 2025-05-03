Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери
Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби[/quote]
Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?
Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують?
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Very Card», «Велика п'ятірка» та «Pudra Card»
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору;
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Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.
наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;
наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;
проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;
розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.
Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К