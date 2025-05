Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Таскомбанк Таскомбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 390391392393 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 29 Додано: Суб 03 тра, 2025 15:21 ukr0014959 написав: Искатель написав: ukr0014959 написав: Придбання паперів хоч рахують в ті 20к? Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу. Ви зранку ще не прокинулись20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.





Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери



Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папериВалютні картки вже закрив за відсутності в них потреби

Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?

Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? Искатель Повідомлень: 6333 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1056 раз. Подякували: 4865 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 20:00 klug написав: ramzes4 написав: Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.

Якщо ізіну заначку за поточні не рахують. Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2 , не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою. Я, на жаль у, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою. якщо на карті умовно є 500 у.о. то пакети безкоштовно якщо на карті умовно є 500 у.о. то пакети безкоштовно sens

Повідомлень: 18091 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 949 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 20:18 Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка

Azure Card

Obsidian Card

Very Card

Пенсійна (соціальна) картка

Пакет послуг «Platinum»

Велика п'ятірка

Просто картка

Pudra Сard

Lime Card

Кредитна картка «Класична»

Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»



відносяться картки success , дебеина та кредитна?

дякую.

і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки" Goodman

Повідомлень: 6706 З нами з: 23.11.14 Подякував: 769 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 20:40 Goodman написав: Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка

Azure Card

Obsidian Card

Very Card

Пенсійна (соціальна) картка

Пакет послуг «Platinum»

Велика п'ятірка

Просто картка

Pudra Сard

Lime Card

Кредитна картка «Класична»

Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»



відносяться картки success , дебеина та кредитна?

дякую.

і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки" Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопаркаAzure CardObsidian CardVery CardПенсійна (соціальна) карткаПакет послуг «Platinum»Велика п'ятіркаПросто карткаPudra СardLime CardКредитна картка «Класична»Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»відносяться картки success , дебеина та кредитна?дякую.і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"



Покращення обійшли стороною картки success Покращення обійшли стороною картки success unknownurl Повідомлень: 766 З нами з: 01.10.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 07:51 Не зовсім зрозуміло? Якщо у тебе 3 картки то логічно мати на всіх трьох картках мати залишок від 20000 грн. Також не зрозуміло з кредитною карткою - Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:

наявності кредитного договору;

💡

Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.

наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;

наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;

наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;

проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;

розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.



Тут можна розуміти що можна мати лише на одному поточному рахунку умовно 500 баксів/євро і всі рахунки безкоштовно,проте є ще одне але Для всіх продуктів відбуваються наступні зміни:



підвищується плата за обслуговування неактивного рахунку — 150₴ на місяць;

ℹ️

Неактивний рахунок — це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород.



Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.



Плата списується з позитивного залишку коштів. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.



Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити. sens

Повідомлень: 18091 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 949 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 08:57



Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби[/quote]

Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?

Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? [/quote]





Very Card», «Велика п'ятірка» та «Pudra Card»

Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:

наявності кредитного договору;

💡

Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.

наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;

наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;

наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;

проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;

розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.



Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папериВалютні картки вже закрив за відсутності в них потреби[/quote]Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують?[/quote]Very Card», «Велика п'ятірка» та «Pudra Card»Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:наявності кредитного договору;Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К ukr0014959 Повідомлень: 476 З нами з: 05.01.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 390391392393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_