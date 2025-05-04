Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка Azure Card Obsidian Card Very Card Пенсійна (соціальна) картка Пакет послуг «Platinum» Велика п'ятірка Просто картка Pudra Сard Lime Card Кредитна картка «Класична» Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»
відносяться картки success , дебеина та кредитна? дякую. і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"
Goodman написав:Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка Azure Card Obsidian Card Very Card Пенсійна (соціальна) картка Пакет послуг «Platinum» Велика п'ятірка Просто картка Pudra Сard Lime Card Кредитна картка «Класична» Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»
відносяться картки success , дебеина та кредитна? дякую. і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"
Не зовсім зрозуміло? Якщо у тебе 3 картки то логічно мати на всіх трьох картках мати залишок від 20000 грн. Також не зрозуміло з кредитною карткою - Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору; 💡 Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою. наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням; наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки; наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»; проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця; розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.
Тут можна розуміти що можна мати лише на одному поточному рахунку умовно 500 баксів/євро і всі рахунки безкоштовно,проте є ще одне але Для всіх продуктів відбуваються наступні зміни:
підвищується плата за обслуговування неактивного рахунку — 150₴ на місяць; ℹ️ Неактивний рахунок — це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород.
Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.
Плата списується з позитивного залишку коштів. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити.
Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери
Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби[/quote] Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи? Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? [/quote]
Very Card», «Велика п'ятірка» та «Pudra Card» Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору; 💡 Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою. наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням; наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки; наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»; проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця; розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.
Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К
ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К
Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.
ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К
Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.
Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.
ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К
Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.
Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.
Где именно написано "або"? В 1.9 покупки никаких бонусов не дают. И не вижу, чтобы 1.1.2 как-то исключало 1.9. У них даже названия разные. Вообще подозреваю, что под пакетом имеется в виду всё, что есть в банке. Тогда в пределе снимут 150 за всё и +150 за каждую кредитку в минусе на конец месяца. С другой стороны тогда логично, если нет ни одной карты и только ощадники, на 150 грн абонки брить их. Возможно, нам об этом забыли рассказать