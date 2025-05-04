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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:21

  ukr0014959 написав:
  Искатель написав:
  ukr0014959 написав:Придбання паперів хоч рахують в ті 20к?

Ви зранку ще не прокинулись :) 20к - це залишок на поточних рахунках, а не обороти. Але залишати власні кошти у ТАСі після всього, що вони зачудили... надто великий ризик, позбавлений сенсу.



Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби

Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?
Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 20:00

  klug написав:
  ramzes4 написав:Мені виглядає, що треба в кінці місяця в нуль виводити very card.
Якщо ізіну заначку за поточні не рахують.

Я, на жаль у п.1.1.2, не бачу, де Тарас вичитав про прив'язку до наявності заборгованості за карткою.
якщо на карті умовно є 500 у.о. то пакети безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 20:18

Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка
Azure Card
Obsidian Card
Very Card
Пенсійна (соціальна) картка
Пакет послуг «Platinum»
Велика п'ятірка
Просто картка
Pudra Сard
Lime Card
Кредитна картка «Класична»
Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»

відносяться картки success , дебеина та кредитна?
дякую.
і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 20:40

  Goodman написав:Хто може пояснити , до якого пакету з цього зоопарка
Azure Card
Obsidian Card
Very Card
Пенсійна (соціальна) картка
Пакет послуг «Platinum»
Велика п'ятірка
Просто картка
Pudra Сard
Lime Card
Кредитна картка «Класична»
Сервіс «Інтернет-банкінг TAS2U»

відносяться картки success , дебеина та кредитна?
дякую.
і куди спрямувати %% з діючих депо, щоб уникати "покращеної стрижки"


Покращення обійшли стороною картки success
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:51

Не зовсім зрозуміло? Якщо у тебе 3 картки то логічно мати на всіх трьох картках мати залишок від 20000 грн. Також не зрозуміло з кредитною карткою - Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору;
💡
Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.
наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;
наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;
проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;
розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.

Тут можна розуміти що можна мати лише на одному поточному рахунку умовно 500 баксів/євро і всі рахунки безкоштовно,проте є ще одне але Для всіх продуктів відбуваються наступні зміни:

підвищується плата за обслуговування неактивного рахунку — 150₴ на місяць;
ℹ️
Неактивний рахунок — це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород.

Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.

Плата списується з позитивного залишку коштів. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 08:57

Погоджуючись але по Верке треба лише 5к обороту) так от чи рахуються папери

Валютні картки вже закрив за відсутності в них потреби[/quote]
Цікаво.. а чому ви вирішили, що по Вєрі треба лише 5к обороту? Ви уважно читали тарифи?
Там є два пункти цікаві - 1.1.2 та 1.9. Чи ви читали телеграм-канали якісь, де їх коментують? :)[/quote]


Very Card», «Велика п'ятірка» та «Pudra Card»
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору;
💡
Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.
наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;
наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;
проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;
розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.

Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:53

  ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К

Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:46

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К

Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.



Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:58

  ukr0014959 написав:
  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Ну якось так в них написано. Тобто, якщо маєш позитивний залишок, то мусиш виконати одну з вимог, наприклад оборот 5К

Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но если на конец месяца в минусе, а на 5к именно этой картой не прикупил, тогда выходит, что побреют уже на 300 грн. Если прикупил, то только на 150. Да, идеи абонки и РКО за минус в РД слизаны с Алки, но ученик в жадности оочень превзошёл учителя.

Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.

Где именно написано "або"? В 1.9 покупки никаких бонусов не дают. И не вижу, чтобы 1.1.2 как-то исключало 1.9. У них даже названия разные. Вообще подозреваю, что под пакетом имеется в виду всё, что есть в банке. Тогда в пределе снимут 150 за всё и +150 за каждую кредитку в минусе на конец месяца. С другой стороны тогда логично, если нет ни одной карты и только ощадники, на 150 грн абонки брить их. Возможно, нам об этом забыли рассказать :roll:
moveton
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