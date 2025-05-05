Додано: Нед 04 тра, 2025 07:51

Не зовсім зрозуміло? Якщо у тебе 3 картки то логічно мати на всіх трьох картках мати залишок від 20000 грн. Також не зрозуміло з кредитною карткою - Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:

наявності кредитного договору;

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Під кредитним договором Банк має на увазі договір іпотечного кредитування, автокредитування, кредит готівкою.

наявності чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;

наявності договору оренди індивідуальної банківської скриньки;

наявності активного продукту Пакет послуг «Пенсійний»;

проведення торгових операцій від 5 000₴ протягом попереднього місяця;

розміщення від 20 000₴ на поточних рахунках в Банку.



Тут можна розуміти що можна мати лише на одному поточному рахунку умовно 500 баксів/євро і всі рахунки безкоштовно,проте є ще одне але Для всіх продуктів відбуваються наступні зміни:



підвищується плата за обслуговування неактивного рахунку — 150₴ на місяць;

ℹ️

Неактивний рахунок — це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород.



Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.



Плата списується з позитивного залишку коштів. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.



Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити.