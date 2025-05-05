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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:51

Re: Таскомбанк

Я поки приходжу на наступного тлумачення нових тарифів по картці "Very Card":

1 Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
  • вартість обслуговування рахунку — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
    • або на кінець розрахункового періоду (31 травня) на рахунку присутня заборгованість до 50,00 ₴ уключно (не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.

2 Для картки без кредитної лінії змінюється підхід до вартості місячного обслуговування Пакету послуг:
  • вартість місячного обслуговування Пакет послуг — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або торгового обороту в еквіваленті не менше 5'000 ₴ протягом попереднього місяця за рахунками у пакеті послуг;
    • або розміщених власних коштів на поточних не менше 20'000 ₴ (тут невідомо де саме, но можливо на самій картці);
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:56

Howl
Если есть кредитная карта с кредлимитом, значит все карта без абонки?
demichh
 
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