1 Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
- вартість обслуговування рахунку — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
- або наявність чинного кредитного договору;
- або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
- або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
- або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
- або на кінець розрахункового періоду (31 травня) на рахунку присутня заборгованість до 50,00 ₴ уключно (не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду);
- вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.
2 Для картки без кредитної лінії змінюється підхід до вартості місячного обслуговування Пакету послуг:
- вартість місячного обслуговування Пакет послуг — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
- або торгового обороту в еквіваленті не менше 5'000 ₴ протягом попереднього місяця за рахунками у пакеті послуг;
- або розміщених власних коштів на поточних не менше 20'000 ₴ (тут невідомо де саме, но можливо на самій картці);
- або наявність чинного кредитного договору;
- або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
- або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
- або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
- вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.