RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:51

Re: Таскомбанк

Я поки приходжу на наступного тлумачення нових тарифів по картці "Very Card":

1 Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
  • вартість обслуговування рахунку — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
    • або на кінець розрахункового періоду (31 травня) на рахунку присутня заборгованість до 50,00 ₴ уключно (не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.

2 Для картки без кредитної лінії змінюється підхід до вартості місячного обслуговування Пакету послуг:
  • вартість місячного обслуговування Пакет послуг — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або торгового обороту в еквіваленті не менше 5'000 ₴ протягом попереднього місяця за рахунками у пакеті послуг;
    • або розміщених власних коштів на поточних не менше 20'000 ₴ (тут невідомо де саме, но можливо на самій картці);
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:56

Howl
Если есть кредитная карта с кредлимитом, значит все карта без абонки?
demichh
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:54

Re: Таскомбанк

demichh, без абонки, если на счету нет задолженности свыше 50 грн на конец месяца.
Но это надо ждать уточнения в контакт-центре, когда к ним спустят новые методички.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6261
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:59

Re: Таскомбанк

Там есть ещё пункт 1.1.2. "Вартість місячного обслуговування Пакет послуг". И по нему 150 грн если условия не выполнены.
посетитель
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:22

  demichh написав:
Howl
Если есть кредитная карта с кредлимитом, значит все карта без абонки?

В тарифах розписано, що банка вважає кредитним договором і кредитка з КЛ під опис не підпадає.
klug
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 07:21

Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но
Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.[/quote]
Где именно написано "або"? В 1.9 покупки никаких бонусов не дают. И не вижу, чтобы 1.1.2 как-то исключало 1.9. У них даже названия разные. Вообще подозреваю, что под пакетом имеется в виду всё, что есть в банке. Тогда в пределе снимут 150 за всё и +150 за каждую кредитку в минусе на конец месяца. С другой стороны тогда логично, если нет ни одной карты и только ощадники, на 150 грн абонки брить их. Возможно, нам об этом забыли рассказать :roll:[/quote]

Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору
ukr0014959
 
Повідомлень: 479
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:17

  ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться

А де роз'яснення від ТАСі? Роз'яснення від Тараса юридичної сили не має - він описав, як зрозумів, а що саме ТАСя мала на увазі , вона, схоже, і сама не знає.
klug
 
Повідомлень: 8761
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 391392393394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 24589, Andrew_LV, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.