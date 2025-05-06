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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:51

Re: Таскомбанк

Я поки приходжу на наступного тлумачення нових тарифів по картці "Very Card":

1 Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
  • вартість обслуговування рахунку — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
    • або на кінець розрахункового періоду (31 травня) на рахунку присутня заборгованість до 50,00 ₴ уключно (не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.

2 Для картки без кредитної лінії змінюється підхід до вартості місячного обслуговування Пакету послуг:
  • вартість місячного обслуговування Пакет послуг — безкоштовна, якщо виконана одна з умов:
    • або торгового обороту в еквіваленті не менше 5'000 ₴ протягом попереднього місяця за рахунками у пакеті послуг;
    • або розміщених власних коштів на поточних не менше 20'000 ₴ (тут невідомо де саме, но можливо на самій картці);
    • або наявність чинного кредитного договору;
    • або чинний договору ЗКП (зарплатно-картковий проект) з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди індивідуальної банківської скриньки;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
  • вартість обслуговування рахунку — 150 ₴ при невиконанні наведених вище умов.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:56

Howl
Если есть кредитная карта с кредлимитом, значит все карта без абонки?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:54

Re: Таскомбанк

demichh, без абонки, если на счету нет задолженности свыше 50 грн на конец месяца.
Но это надо ждать уточнения в контакт-центре, когда к ним спустят новые методички.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:59

Re: Таскомбанк

Там есть ещё пункт 1.1.2. "Вартість місячного обслуговування Пакет послуг". И по нему 150 грн если условия не выполнены.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:22

  demichh написав:
Howl
Если есть кредитная карта с кредлимитом, значит все карта без абонки?

В тарифах розписано, що банка вважає кредитним договором і кредитка з КЛ під опис не підпадає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 07:21

Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но
Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.[/quote]
Где именно написано "або"? В 1.9 покупки никаких бонусов не дают. И не вижу, чтобы 1.1.2 как-то исключало 1.9. У них даже названия разные. Вообще подозреваю, что под пакетом имеется в виду всё, что есть в банке. Тогда в пределе снимут 150 за всё и +150 за каждую кредитку в минусе на конец месяца. С другой стороны тогда логично, если нет ни одной карты и только ощадники, на 150 грн абонки брить их. Возможно, нам об этом забыли рассказать :roll:[/quote]

Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:17

  ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться

А де роз'яснення від ТАСі? Роз'яснення від Тараса юридичної сили не має - він описав, як зрозумів, а що саме ТАСя мала на увазі , вона, схоже, і сама не знає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:55

  klug написав:
  ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться

А де роз'яснення від ТАСі? Роз'яснення від Тараса юридичної сили не має - він описав, як зрозумів, а що саме ТАСя мала на увазі , вона, схоже, і сама не знає.

Я дуже сподіваюсь, що ТАСя роздуплиться не за місяць, а трохи раніше. Бо люди вже почали активно закривати рахунки і картки, далі буде більше. Якщо саме це і було основною ціллю... ми маємо це зрозуміти.
Искатель
 
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