Положительный не требуется. Уже нулевого достаточно. Но Ну там написано або, тобто скоріш за все то буде 150 грн в міс.[/quote] Где именно написано "або"? В 1.9 покупки никаких бонусов не дают. И не вижу, чтобы 1.1.2 как-то исключало 1.9. У них даже названия разные. Вообще подозреваю, что под пакетом имеется в виду всё, что есть в банке. Тогда в пределе снимут 150 за всё и +150 за каждую кредитку в минусе на конец месяца. С другой стороны тогда логично, если нет ни одной карты и только ощадники, на 150 грн абонки брить их. Возможно, нам об этом забыли рассказать [/quote]
Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору
ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться
А де роз'яснення від ТАСі? Роз'яснення від Тараса юридичної сили не має - він описав, як зрозумів, а що саме ТАСя мала на увазі , вона, схоже, і сама не знає.
Я дуже сподіваюсь, що ТАСя роздуплиться не за місяць, а трохи раніше. Бо люди вже почали активно закривати рахунки і картки, далі буде більше. Якщо саме це і було основною ціллю... ми маємо це зрозуміти.
ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору
В смысле в анонсе https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/ ? Да, есть там такое слово. Ну может и так по-дебильному тарифы написаны и в худшем случае возьмут только 150, а не 2 * 150. Но в любом случае выходит, что если хочешь держать Веру без платы в 150, то нужно каждый месяц покупать на 5к (что может быть пойдёт в зачёт и другим картам, а может и нет) И погасить до конца месяца. Выглядит жадновато.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 06 тра, 2025 14:48, всього редагувалось 1 раз.