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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:51

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору

В смысле в анонсе https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/ ? Да, есть там такое слово. Ну может и так по-дебильному тарифы написаны и в худшем случае возьмут только 150, а не 2 * 150. Но в любом случае выходит, что если хочешь держать Веру без платы в 150, то нужно каждый месяц покупать на 5к (что может быть пойдёт в зачёт и другим картам, а может и нет) И погасить до конца месяца. Выглядит жадновато.


Та виглядає максимально не кошерно
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:36

Re: Таскомбанк

  emeta написав:подскажите с підримки местной СЭП наружу без комиссии?
izibank не даёт с єПідтримки робити СЕП, але тариф був типовий для карток. Тут може бути аналогічно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:31

Howl Изя, как кстати раньше писали, сейчас не даёт засэпить ни с какой карты. Сегодня пыталась с дебетки - ракета летела минут с 10. Потом, плюнула и перевела по # карты ))
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:54

Re: Таскомбанк

Кассандра, 1 и 2 мая СЕП с карт izibank успешно работали (не с єПідтримка). Так без проблем переводили внутри банка по IBAN.
Howl
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