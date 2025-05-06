ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору
В смысле в анонсе https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/ ? Да, есть там такое слово. Ну может и так по-дебильному тарифы написаны и в худшем случае возьмут только 150, а не 2 * 150. Но в любом случае выходит, что если хочешь держать Веру без платы в 150, то нужно каждый месяц покупать на 5к (что может быть пойдёт в зачёт и другим картам, а может и нет) И погасить до конца месяца. Выглядит жадновато.