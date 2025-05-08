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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 14:51

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або
Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов:
наявності кредитного договору

В смысле в анонсе https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/ ? Да, есть там такое слово. Ну может и так по-дебильному тарифы написаны и в худшем случае возьмут только 150, а не 2 * 150. Но в любом случае выходит, что если хочешь держать Веру без платы в 150, то нужно каждый месяц покупать на 5к (что может быть пойдёт в зачёт и другим картам, а может и нет) И погасить до конца месяца. Выглядит жадновато.


Та виглядає максимально не кошерно
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:36

Re: Таскомбанк

  emeta написав:подскажите с підримки местной СЭП наружу без комиссии?
izibank не даёт с єПідтримки робити СЕП, але тариф був типовий для карток. Тут може бути аналогічно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:31

Howl Изя, как кстати раньше писали, сейчас не даёт засэпить ни с какой карты. Сегодня пыталась с дебетки - ракета летела минут с 10. Потом, плюнула и перевела по # карты ))
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:54

Re: Таскомбанк

Кассандра, 1 и 2 мая СЕП с карт izibank успешно работали (не с єПідтримка). Так без проблем переводили внутри банка по IBAN.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:42

Re: Таскомбанк

«TAB Finance» написав, що на сайті банку оновили тарифи, але поки контакт-центр свою методичку не отримав.

У новій редакції тарифів на Very Card:
1.1.2 Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг(9):
  • або 150 ₴ — оплата щомісячна(8), починаючи з 2-го місяця обслуговування(4);
  • або безкоштовно за умови наявності:
    • або торгового обороту, за рахунок власних коштів, в еквіваленті не менше 5'000 ₴, протягом попереднього місяця по рахунками у пакеті послуг(7);
    • або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 ₴: на строкових депозитах або середньоденні залишки на поточних рахунках(7);
    • або чинного кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу), чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням, договору оренди ІБС, активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
1.9 Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом(9):
  • або 150 ₴ — оплата щомісячно при наявності заборгованості(10) від 50,01 ₴ і більше на кінець розрахункового періоду;
  • або безкоштовно за умови наявності:
    • або чинного кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу);
    • або чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;
    • або договору оренди ІБС;
    • або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка).
(0) Усі тарифи без ПДВ, за виключенням тарифу 5.5. Безпідставне оскарження трансакції, оплата згідно тарифів одноразово від суми операції у день надання послуги.
(7) Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка»(0) (для продукту "Картка "Very Card")
(8) Оплата стягується 10-го числа місяця наступного за розрахунковим.
(9) За один розрахунковий період комісія "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" та "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" може бути списана тільки одна з вказаних комісій:
  • або "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" (1-го числа наступного місяця за розрахунковим);
  • або "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" (10-го числа наступного місяця за розрахунковим).
(10) Не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду.

За В5 вводиться тільки "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом". Таким чином по "Верці" гайки сильно закрутили.
Howl
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