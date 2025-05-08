ukr0014959 написав:Ну в них на сайті в роз'яснені пишеться або Плата за обслуговування — 150₴ на місяць, стягується за умови наявності заборгованості від 50₴ на кінець розрахункового періоду або невиконанні однієї з наступних умов: наявності кредитного договору
В смысле в анонсе https://tabfinance.com.ua/news/rates-up ... june-2025/ ? Да, есть там такое слово. Ну может и так по-дебильному тарифы написаны и в худшем случае возьмут только 150, а не 2 * 150. Но в любом случае выходит, что если хочешь держать Веру без платы в 150, то нужно каждый месяц покупать на 5к (что может быть пойдёт в зачёт и другим картам, а может и нет) И погасить до конца месяца. Выглядит жадновато.
«TAB Finance» написав, що на сайті банку оновили тарифи, але поки контакт-центр свою методичку не отримав.
У новій редакції тарифів на Very Card:
1.1.2 Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг(9):
або 150 ₴ — оплата щомісячна(8), починаючи з 2-го місяця обслуговування(4);
або безкоштовно за умови наявності:
або торгового обороту, за рахунок власних коштів, в еквіваленті не менше 5'000 ₴, протягом попереднього місяця по рахунками у пакеті послуг(7);
або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 ₴: на строкових депозитах або середньоденні залишки на поточних рахунках(7);
або чинного кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу), чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням, договору оренди ІБС, активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
1.9 Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом(9):
або 150 ₴ — оплата щомісячно при наявності заборгованості(10) від 50,01 ₴ і більше на кінець розрахункового періоду;
або безкоштовно за умови наявності:
або чинного кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу);
або чинного договору ЗКП з поточним зарахуванням;
або договору оренди ІБС;
або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка).
(0) Усі тарифи без ПДВ, за виключенням тарифу 5.5. Безпідставне оскарження трансакції, оплата згідно тарифів одноразово від суми операції у день надання послуги. (7) Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка»(0) (для продукту "Картка "Very Card") (8) Оплата стягується 10-го числа місяця наступного за розрахунковим. (9) За один розрахунковий період комісія "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" та "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" може бути списана тільки одна з вказаних комісій:
або "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" (1-го числа наступного місяця за розрахунковим);
або "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" (10-го числа наступного місяця за розрахунковим).
(10) Не застосовуються у разі заборгованості поза межами пільгового періоду.
За В5 вводиться тільки "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом". Таким чином по "Верці" гайки сильно закрутили.