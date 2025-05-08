|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:32
pavyak написав:moveton
Ну не все погано, додали наявність депозиту від 20т для безкоштовного обслуговування Azur та Veri. Хоч з обрубленим терміном використання.
Да, согласен, включили срочные депо в 20к для отмены комиса. Но только срочные. Ощадник, как я понимаю - это не "строкових депозитах", но и не "середньоденні залишки на поточних рахунках". ХЗ, правда. К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")" и поди угадай что это примечание должно по этому пункту пояснить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 08 тра, 2025 21:06
moveton написав:
К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.
ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6268
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 1126 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 08 тра, 2025 21:14
Howl написав: moveton написав:
К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.
Вот после поправки уже и не понятно. Может расщедрились, что, как у Алки, складываются все карты, а не только текущего пакета. А может и ощадники туда же. Но для меня не важно. Не интересно у Тазика столько держать. Эпоха конвертдепо канула в Лету.
Howl написав:
ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик?
Учитывая, что переводы на Изю сделали платными? Ой, вряд ли
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|