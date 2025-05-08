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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:32

  pavyak написав:moveton Ну не все погано, додали наявність депозиту від 20т для безкоштовного обслуговування Azur та Veri. Хоч з обрубленим терміном використання.

Да, согласен, включили срочные депо в 20к для отмены комиса. Но только срочные. Ощадник, как я понимаю - это не "строкових депозитах", но и не "середньоденні залишки на поточних рахунках". ХЗ, правда. К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")" и поди угадай что это примечание должно по этому пункту пояснить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:06

Re: Таскомбанк

  moveton написав:К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.

ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик? :lol:
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:14

  Howl написав:
  moveton написав:К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.

Вот после поправки уже и не понятно. Может расщедрились, что, как у Алки, складываются все карты, а не только текущего пакета. А может и ощадники туда же. Но для меня не важно. Не интересно у Тазика столько держать. Эпоха конвертдепо канула в Лету.

  Howl написав:ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик? :lol:

Учитывая, что переводы на Изю сделали платными? Ой, вряд ли :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:33

Я все не можу зрозуміти, чого раптом такий самостріл. Давно немає з нами ні Квестора, ні представника його пошукової групи з регулярними оглядами, і ми, здається, розслабилися. Хтось слідкує за звітністю?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:53

Я собі голову зламаю цими тарифами.
1. Тобто треба зробити по кредитці оборот від 5к грн за рахунок власних коштів - це що означає? Загасити в нуль, додати 5к - і потратити їх?
Як на мене, це повний дебілізм.
2. Кредитка має бути погашена в нуль на кінець місяця, щоб не було "других 150", але якісь одні з цих двох спишуть обов'язково.
Щось мені здається... що треба закривати нафіг ці всі картки. Тася нас не любить, Тася нас не хоче - що ж... ми не горді, ми підемо самі.

Наприкінці травня закриваю Вєрку і роблю "па-па" банку. Поспостерігаю збоку.
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  #<1 ... 393394395396
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