RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:32

  pavyak написав:moveton Ну не все погано, додали наявність депозиту від 20т для безкоштовного обслуговування Azur та Veri. Хоч з обрубленим терміном використання.

Да, согласен, включили срочные депо в 20к для отмены комиса. Но только срочные. Ощадник, как я понимаю - это не "строкових депозитах", но и не "середньоденні залишки на поточних рахунках". ХЗ, правда. К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")" и поди угадай что это примечание должно по этому пункту пояснить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 23.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:06

Re: Таскомбанк

  moveton написав:К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.

ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик? :lol:
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6268
З нами з: 08.03.18
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:14

  Howl написав:
  moveton написав:К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.

Вот после поправки уже и не понятно. Может расщедрились, что, как у Алки, складываются все карты, а не только текущего пакета. А может и ощадники туда же. Но для меня не важно. Не интересно у Тазика столько держать. Эпоха конвертдепо канула в Лету.

  Howl написав:ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик? :lol:

Учитывая, что переводы на Изю сделали платными? Ой, вряд ли :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 23.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:33

Я все не можу зрозуміти, чого раптом такий самостріл. Давно немає з нами ні Квестора, ні представника його пошукової групи з регулярними оглядами, і ми, здається, розслабилися. Хтось слідкує за звітністю?
klug
 
Повідомлень: 8767
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:53

Я собі голову зламаю цими тарифами.
1. Тобто треба зробити по кредитці оборот від 5к грн за рахунок власних коштів - це що означає? Загасити в нуль, додати 5к - і потратити їх?
Як на мене, це повний дебілізм.
2. Кредитка має бути погашена в нуль на кінець місяця, щоб не було "других 150", але якісь одні з цих двох спишуть обов'язково.
Щось мені здається... що треба закривати нафіг ці всі картки. Тася нас не любить, Тася нас не хоче - що ж... ми не горді, ми підемо самі.

Наприкінці травня закриваю Вєрку і роблю "па-па" банку. Поспостерігаю збоку.
Искатель
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:53

20Kгрн. морозити календарный місяць чи пару днів? 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:56

  klug написав:Я все не можу зрозуміти, чого раптом такий самостріл
бо "очєнь нужни дєньгі!"(анекдот)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:06

  flysoulfly написав:20Kгрн. морозити календарный місяць чи пару днів? 8)

Гарний жарт, дякую, повеселили. Звісно, місяць. У мене інше питання: на одну картку- 20к, а якщо 2-3 картки, то відповідно 40-60к чи однієї "двадцятки" вистачить?
Искатель
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:28

  Howl написав:
У новій редакції тарифів на Very Card:
1.1.2 Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг(9):


1.9 Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом(9):


Не розумію, що таке "пакет послуг".
По рахунку з кредлімом ясно - це по картці. Тут виконати умови для відміни абонплати просто: витратити більш як 5к на місяць, АБО в кінці місяця не мати мінус більший, чим 50 грн. Причому можна і кредитних тратити на 5к. Чи... Ні, і треба саме витратити своїми з верки? То це дурня, там же кешбек менший буде.
А от що таке пакет послуг, і чи відміниться комісіа, якщо буде витрата більш як 5к в місяць?

А також чи враховуються в ці 5к оплати комуналки, чи лише оплата карткою в терміналах офлайн-магазинів?
won
 
Повідомлень: 64
З нами з: 15.05.24
Подякував: 199 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 393394395396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263, ramzes4, SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.