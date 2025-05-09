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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:32
pavyak написав:moveton
Ну не все погано, додали наявність депозиту від 20т для безкоштовного обслуговування Azur та Veri. Хоч з обрубленим терміном використання.
Да, согласен, включили срочные депо в 20к для отмены комиса. Но только срочные. Ощадник, как я понимаю - это не "строкових депозитах", но и не "середньоденні залишки на поточних рахунках". ХЗ, правда. К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")" и поди угадай что это примечание должно по этому пункту пояснить.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 21:06
moveton написав:
К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.
ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 21:14
Howl написав: moveton написав:
К этому пункту ссылка на примечание 7, т.е. "Мається на увазі продукт Пакет послуг «Кредитка» 0 (для продукту "Картка "Very Card")"
Чтобы не было комиссии, ты или 20к ₴ хранишь на срочном депо, или на карте текущего пакета услуг.
Вот после поправки уже и не понятно. Может расщедрились, что, как у Алки, складываются все карты, а не только текущего пакета. А может и ощадники туда же. Но для меня не важно. Не интересно у Тазика столько держать. Эпоха конвертдепо канула в Лету.
Howl написав:
ps Интересно, а срочные депо из izibank учитываются в счётчик?
Учитывая, что переводы на Изю сделали платными? Ой, вряд ли
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Додано: Чет 08 тра, 2025 23:33
Я все не можу зрозуміти, чого раптом такий самостріл. Давно немає з нами ні Квестора, ні представника його пошукової групи з регулярними оглядами, і ми, здається, розслабилися. Хтось слідкує за звітністю?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 23:53
Я собі голову зламаю цими тарифами.
1. Тобто треба зробити по кредитці оборот від 5к грн за рахунок власних коштів - це що означає? Загасити в нуль, додати 5к - і потратити їх?
Як на мене, це повний дебілізм.
2. Кредитка має бути погашена в нуль на кінець місяця, щоб не було "других 150", але якісь одні з цих двох спишуть обов'язково.
Щось мені здається... що треба закривати нафіг ці всі картки. Тася нас не любить, Тася нас не хоче - що ж... ми не горді, ми підемо самі.
Наприкінці травня закриваю Вєрку і роблю "па-па" банку. Поспостерігаю збоку.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:53
20Kгрн. морозити календарный місяць чи пару днів?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:56
klug написав:
Я все не можу зрозуміти, чого раптом такий самостріл
бо "очєнь нужни дєньгі!"(анекдот)
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:06
flysoulfly написав:
20Kгрн. морозити календарный місяць чи пару днів?
Гарний жарт, дякую, повеселили. Звісно, місяць. У мене інше питання: на одну картку- 20к, а якщо 2-3 картки, то відповідно 40-60к чи однієї "двадцятки" вистачить?
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:28
Howl написав:
У новій редакції тарифів на Very Card:
1.1.2 Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг(9):
1.9 Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом(9):
Не розумію, що таке "пакет послуг".
По рахунку з кредлімом ясно - це по картці. Тут виконати умови для відміни абонплати просто: витратити більш як 5к на місяць, АБО в кінці місяця не мати мінус більший, чим 50 грн. Причому можна і кредитних тратити на 5к. Чи... Ні, і треба саме витратити своїми з верки? То це дурня, там же кешбек менший буде.
А от що таке пакет послуг, і чи відміниться комісіа, якщо буде витрата більш як 5к в місяць?
А також чи враховуються в ці 5к оплати комуналки, чи лише оплата карткою в терміналах офлайн-магазинів?
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