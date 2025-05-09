RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:54

Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
ukr0014959
 
Повідомлень: 482
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07

  ukr0014959 написав:Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.

Підходящі бомаги бувають не кожен місяць, а якщо ще й кредитний ліміт невеликий...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 394395396397
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3962)
09.05.2025 18:07
Ринок ОВДП (8527)
09.05.2025 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.