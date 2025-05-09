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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:54
Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
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ukr0014959
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07
ukr0014959 написав:
Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
Підходящі бомаги бувають не кожен місяць, а якщо ще й кредитний ліміт невеликий...
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Ferlakur
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