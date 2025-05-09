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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:52
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:57
Re: Таскомбанк
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.
Якщо задаєте таке питання, то погано читали моє повідомлення.
Скоріше за все, що так. Бо є кешбек через МСС цих операцій 4900.
Скоріше, що однієї 20-ки повинно вистачити, то цього уточнення немає в нових тарифах.
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