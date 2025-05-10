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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:54
Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
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ukr0014959
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07
ukr0014959 написав:
Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
Підходящі бомаги бувають не кожен місяць, а якщо ще й кредитний ліміт невеликий...
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Ferlakur
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:52
Ferlakur написав:
Підходящі бомаги бувають не кожен місяць.
бувають в житті моменти, шо абияка бомага підходяща
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:57
won написав:
Не розумію, що таке "пакет послуг".
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.
won написав:
Причому можна і кредитних тратити на 5к. Чи... Ні, і треба саме витратити своїми з верки?
Якщо задаєте таке питання, то погано читали моє повідомлення
.
won написав:
А також чи враховуються в ці 5к оплати комуналки, чи лише оплата карткою в терміналах офлайн-магазинів?
Скоріше за все, що так. Бо є кешбек через МСС цих операцій 4900.
Искатель написав:
однієї "двадцятки" вистачить?
Скоріше, що однієї 20-ки повинно вистачити, то цього уточнення немає в нових тарифах.
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Howl
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:31
Howl написав: won написав:
Не розумію, що таке "пакет послуг".
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.
Тут більше питання, що таке "продукт" Azure UAH та Azure USD - це одне ціле, 2 пакети в одному продукті чи 2 продукти в одному пакеті? І хто буде гарантувати, що ТАСька буде бачити цей пакет з продуктами так само, як ми тут між собою вирішимо?
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klug
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Додано: Суб 10 тра, 2025 08:17
klug, скоріше за все, що це окремі пакети послуг. Ну я б так уважав до отримання роз'яснення контакт-центру.
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Howl
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Додано: Суб 10 тра, 2025 09:43
да уж отличился тас, выкатить тарифы и при этом в банке сами не знают как они работают и ответственные работники и по телефону и в отделениях утверждают что до конца месяца еще будут изменения
по-моему по уровню безответственности и вседозволенности в БС это рекорд
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Setta
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