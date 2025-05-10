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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398>

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:54

Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07

  ukr0014959 написав:Єдине що тут може затримати, це купівля бумаг за кредитні.

Підходящі бомаги бувають не кожен місяць, а якщо ще й кредитний ліміт невеликий...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:52

  Ferlakur написав:Підходящі бомаги бувають не кожен місяць.
бувають в житті моменти, шо абияка бомага підходяща :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:57

Re: Таскомбанк

  won написав:Не розумію, що таке "пакет послуг".
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.

  won написав:Причому можна і кредитних тратити на 5к. Чи... Ні, і треба саме витратити своїми з верки?
Якщо задаєте таке питання, то погано читали моє повідомлення.

  won написав:А також чи враховуються в ці 5к оплати комуналки, чи лише оплата карткою в терміналах офлайн-магазинів?
Скоріше за все, що так. Бо є кешбек через МСС цих операцій 4900.

  Искатель написав:однієї "двадцятки" вистачить?
Скоріше, що однієї 20-ки повинно вистачити, то цього уточнення немає в нових тарифах.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 00:31

  Howl написав:
  won написав:Не розумію, що таке "пакет послуг".
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.

Тут більше питання, що таке "продукт" Azure UAH та Azure USD - це одне ціле, 2 пакети в одному продукті чи 2 продукти в одному пакеті? І хто буде гарантувати, що ТАСька буде бачити цей пакет з продуктами так само, як ми тут між собою вирішимо?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 08:17

Re: Таскомбанк

klug, скоріше за все, що це окремі пакети послуг. Ну я б так уважав до отримання роз'яснення контакт-центру.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 09:43

Re: Таскомбанк

да уж отличился тас, выкатить тарифы и при этом в банке сами не знают как они работают и ответственные работники и по телефону и в отделениях утверждают что до конца месяца еще будут изменения

по-моему по уровню безответственности и вседозволенности в БС это рекорд
Setta
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:25

  Setta написав:да уж отличился тас, выкатить тарифы и при этом в банке сами не знают как они работают и ответственные работники и по телефону и в отделениях утверждают что до конца месяца еще будут изменения

по-моему по уровню безответственности и вседозволенности в БС это рекорд

Если эти изменения будут. А то оставят как есть и побреют на 150 каждого. А чего, ведь предупреждали, теперь жалуйтесь в оон. Комсомолец не просто охренел, он просто на всех положил.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:18

  Howl написав:
  won написав:Не розумію, що таке "пакет послуг".
Я б назвав набір послуг, які надаються в рамках продукту.

  won написав:Причому можна і кредитних тратити на 5к. Чи... Ні, і треба саме витратити своїми з верки?
Якщо задаєте таке питання, то погано читали моє повідомлення.


Все одно не ясно, що таке пакет. Картка є, рахунок є, а пакет - це назва картки? За назву картки платити оренду, чи як?


Так а навіщо мені тримати власні кошти на кредитці? Воно таке не потрібне.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:24

  Порт написав:
  Setta написав:да уж отличился тас, выкатить тарифы и при этом в банке сами не знают как они работают и ответственные работники и по телефону и в отделениях утверждают что до конца месяца еще будут изменения

по-моему по уровню безответственности и вседозволенности в БС это рекорд

Если эти изменения будут. А то оставят как есть и побреют на 150 каждого. А чего, ведь предупреждали, теперь жалуйтесь в оон. Комсомолец не просто охренел, он просто на всех положил.

Но вполне может быть, что и будут. В сторону ещё бОльших поборов. И это всё так и будет считаться, что объявлено первого мая. :mrgreen:
moveton
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