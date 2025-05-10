|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 12:33
Re: Таскомбанк
Додано: Суб 10 тра, 2025 21:05
От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
Додано: Суб 10 тра, 2025 21:16
Re: Таскомбанк
won, набір послуг, які пропонуються по картці й рахунку. Фактично всі строчки в тарифах.
Зараз переглядають цей форум: Andrew_LV, jerua, quadro_tony_da і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|