won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.