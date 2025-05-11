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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:33

Re: Таскомбанк

  won написав:Все одно не ясно, що таке пакет.
Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (нова редакція):
  won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:05

  Howl написав:
  won написав:Все одно не ясно, що таке пакет.
Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (нова редакція):
  won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.

От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:16

Re: Таскомбанк

won, набір послуг, які пропонуються по картці й рахунку. Фактично всі строчки в тарифах.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 07:33

  won написав:
  Howl написав:
  won написав:Все одно не ясно, що таке пакет.
Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (нова редакція):
  won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.

От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?

Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 07:47

  Howl написав:won, набір послуг, які пропонуються по картці й рахунку. Фактично всі строчки в тарифах.

Та мало що там пропонується, важливо - що це насправді означає?

Вряди-годи сенс дав адекватну відповідь, зате ваші відповіді гірші за звичайні сенсові...
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:12

  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.


так уже вполне могут влепить 150 рко за пакет, хрен их поймешь
Setta
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:16

  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.

Погасити кредитку в нуль і не користуватися - не достатньо, щоб не зняли 150 грн за користування.
"Найкращий спосіб - це кеди" - ось тут повністю погоджуюсь. В кінці травня закриваю Very Card, якщо нічого не зміниться. В тому вигляді, як вона є, вона не коштує 150 грн на місяць.
Искатель
 
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