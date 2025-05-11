won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
won написав:1.129 Пакет послуг Банку – комплекс банківських, платіжних та фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), що надає Банк Клієнту. Пакет послуг надається Клієнту згідно Тарифів Банку та/або умов відповідного Договору.
От є картка. Абонку і комісії по ній я розумію. А пакет - це що? Не їхньою дурною юридичною мовою, а нормально, по факту, простими словами?
Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.
sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.
так уже вполне могут влепить 150 рко за пакет, хрен их поймешь
sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження, погасити кредитку і лише в липні почати користуватися коли стане зрозуміло за що банк бере , простою мовою - півтора тижні контакт центр нічого не може пояснити. Найкращий спосіб це кеди.
Погасити кредитку в нуль і не користуватися - не достатньо, щоб не зняли 150 грн за користування. "Найкращий спосіб - це кеди" - ось тут повністю погоджуюсь. В кінці травня закриваю Very Card, якщо нічого не зміниться. В тому вигляді, як вона є, вона не коштує 150 грн на місяць.