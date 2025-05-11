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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:34

  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
  sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
kulikrom
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Повідомлень: 1544
З нами з: 14.09.11
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  #<1 ... 396397398399
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11.05.2025 23:34
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