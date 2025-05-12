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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 тра, 2025 23:34
sens написав:
Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження
Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
sens написав:
стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
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kulikrom
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Додано: Пон 12 тра, 2025 00:32
valya написав:
І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?
Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер (за Azure, наприклад), то відсотки там дуже цікаві.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:16
klug написав: valya написав:
І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?
Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер
саме в ТАС історія знає таки випадки?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 21:58
kulikrom написав: sens написав:
Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження
Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
sens написав:
стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить.
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