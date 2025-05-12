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банках (гарне і погане) / Таскомбанк Таскомбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 396397398399 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 29 Додано: Нед 11 тра, 2025 23:34 sens написав: Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки sens написав: стане зрозуміло за що банк бере стане зрозуміло за що банк бере ?

У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, покиУ порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить kulikrom

Повідомлень: 1544 З нами з: 14.09.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 00:32 valya написав: І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде? І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер (за Azure, наприклад), то відсотки там дуже цікаві. Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер (за Azure, наприклад), то відсотки там дуже цікаві. klug Повідомлень: 8775 З нами з: 18.08.14 Подякував: 363 раз. Подякували: 1229 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 12:16 klug написав: valya написав: І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде? І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер саме в ТАС історія знає таки випадки? саме в ТАС історія знає таки випадки? flysoulfly Повідомлень: 5875 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1859 раз. Подякували: 327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 21:58 kulikrom написав: sens написав: Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки sens написав: стане зрозуміло за що банк бере стане зрозуміло за що банк бере ?

У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, покиУ порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить

У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить. У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить. sens

Повідомлень: 18094 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 396397398399 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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