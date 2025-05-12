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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:34

  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
  sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:32

  valya написав:І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер (за Azure, наприклад), то відсотки там дуже цікаві.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:16

  klug написав:
  valya написав:І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер
саме в ТАС історія знає таки випадки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:58

  kulikrom написав:
  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
  sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить

У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить.
sens
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  #<1 ... 396397398399
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