sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження
Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
? У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить.
klug написав:Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер
саме в ТАС історія знає таки випадки?
Где смотреть историю звонков даже не представляю, но судебных дел по истребованию кредитов с клиентов у Тазика есть в приличном количестве. Их изучение оставляю домашним заданием. Я глянул только в последнее. Его Тазик (кстати, почему-то в лице какого-то "ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА»") предварительно проиграл потому, что ниасилил подать в суд даже самые минимальные документы. Это ему не самому для финмона с клиентов требовать того не знаю что:
ПОСТАНОВИВ: Витребувати від Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ: 09806443, Місце реєстрації: 01032, м. Київ, вул. СимонаПетлюри, буд. 30):
письмовий доказ у вигляді відповідного рішення структурного підрозділу або посадової особи банку, чи у вигляді іншого письмового доказу, який би підтверджував або спростовував факт випуску банківської картки № НОМЕР_1 (та відкриття під неї відповідного банківського рахунку) на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
письмовий доказ у вигляді виписок про рух коштів по рахунку, який був відкритий для обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2024 року (дата видачі кредиту) по 03.11.2024 року (дата закінчення терміну кредитування).
А чи тут є представник банку? Чи хтось розбирав наступний кейс: Є верікард з невикористаним кредитним лімітом 20 тис. 1 червня був придбаний холодильник за 20 тис. і 30 липня повністю погашений ліміт в розмірі 20 тис., інших транзакцій не було (окрім сплати омп в липні). Які будуть комісії? Очевидно що знімуть 150 грн на початку липня (за використаний кредліміт), чи знімуть 150 грн. на початку серпня? (відсутня заборгованість, але немає обороту 5 тис. в липні)