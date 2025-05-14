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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:34

  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
  sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:32

  valya написав:І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер (за Azure, наприклад), то відсотки там дуже цікаві.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:16

  klug написав:
  valya написав:І нехай йдуть ... лісом. Куди зможуть пожалітися і що мені буде?

Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер
саме в ТАС історія знає таки випадки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:58

  kulikrom написав:
  sens написав:Якщо дуже стисло,то до 01 червня треба зняти власні заощадження

Пан не розглядає можливість заморозити 20К на 30-дений депо й користуватись як в Сені, тобто на 30-денном кредитуванні, поки
  sens написав:стане зрозуміло за що банк бере
?
У порівнянні з іншими, на неАтбешні продукти тут найчеснішій 1% кешбеку по Вєрке. Та й аптеки в будь-яку мить

У мене немає до вас питання,на мої питання не відповідає технічна підтримка - я просив у відділенні надати інформацію за яких умов три картки у різних валютах та одна кредитна будуть умовно безкоштовні. Відповідь й досі відсутня . Які ще потрібно надати пропозиції? Банк гальмує і мовчить.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 04:06

  flysoulfly написав:
  klug написав:Почекають, поки накапає сума, а далі 100 млрд. дзвінків від колекторів на роботу і усім родичам. Якщо списувати у недозволений овер
саме в ТАС історія знає таки випадки?

Где смотреть историю звонков даже не представляю, но судебных дел по истребованию кредитов с клиентов у Тазика есть в приличном количестве. Их изучение оставляю домашним заданием. Я глянул только в последнее. Его Тазик (кстати, почему-то в лице какого-то "ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПОЗИКА»") предварительно проиграл потому, что ниасилил подать в суд даже самые минимальные документы. Это ему не самому для финмона с клиентов требовать того не знаю что:
ПОСТАНОВИВ:
Витребувати від Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ: 09806443, Місце реєстрації: 01032, м. Київ, вул. СимонаПетлюри, буд. 30):

письмовий доказ у вигляді відповідного рішення структурного підрозділу або посадової особи банку, чи у вигляді іншого письмового доказу, який би підтверджував або спростовував факт випуску банківської картки № НОМЕР_1 (та відкриття під неї відповідного банківського рахунку) на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

письмовий доказ у вигляді виписок про рух коштів по рахунку, який був відкритий для обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2024 року (дата видачі кредиту) по 03.11.2024 року (дата закінчення терміну кредитування).
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:38

А чи тут є представник банку?
Чи хтось розбирав наступний кейс:
Є верікард з невикористаним кредитним лімітом 20 тис. 1 червня був придбаний холодильник за 20 тис. і 30 липня повністю погашений ліміт в розмірі 20 тис., інших транзакцій не було (окрім сплати омп в липні). Які будуть комісії? Очевидно що знімуть 150 грн на початку липня (за використаний кредліміт), чи знімуть 150 грн. на початку серпня? (відсутня заборгованість, але немає обороту 5 тис. в липні)
Boundless
 
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  #<1 ... 396397398399
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