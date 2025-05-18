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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 399400401402 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 29 Додано: Суб 17 тра, 2025 17:07 Искатель написав: 1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.

2. Гаситися кожного місяця - це рятує від 150 по пункту 1.9, але не по пункту 1.1.2

1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.2. Гаситися кожного місяця - це рятує від 150 по пункту 1.9, але не по пункту 1.1.2

вже також подзвонив , закривав спорт , так гарячка підтвердила ,що ВЛАСНИМИ..

( є питання - пункт 1.1.2 - або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках7*..тобто це ще +20000 грн до безплатності по дебетці чи достатньо 20000+ загалом ; )



але , рахуєм найгірше по Верці

тобто 150+150 в місяць...дохрена:(

або гасим в нуль КЛ в кінці місяця + 5000грн+ (і це вже в кінці травня чи вже в червні ,теж питання)...+ купуємо зразу щось на 5000+ власними ... вже також подзвонив , закривав спорт , так гарячка підтвердила ,що ВЛАСНИМИ..( є питання - пункт 1.1.2 - або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках7*..тобто це ще +20000 грн до безплатності по дебетці чи достатньо 20000+ загалом ; )але , рахуєм найгірше по Верцітобто 150+150 в місяць...дохрена:(або гасим в нуль КЛ в кінці місяця + 5000грн+ (і це вже в кінці травня чи вже в червні ,теж питання)...+ купуємо зразу щось на 5000+ власними ... lincoln2 Повідомлень: 837 З нами з: 05.02.11 Подякував: 188 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 18:19 Це якийсь самостріл. Велика п'ятірка/пудра без кешбека з абонкою 150 грн. навряд чи комусь знадобиться. Карти будуть закривати.

Вері - щоб вийти в нуль потрібні покупки в аптеках на 5000 грн або в супермаркетах/АЗС - 15000 грн. Кому вона потрібна, якщо за цей оборот в інших банках ти отримаєш 0,5/0,75%.

Як анекдоті: навчився їжачок жопою дихати, сів на пеньок і задихнувся Boundless Повідомлень: 2285 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 19:36 moveton написав: А давно запретили покупку бумаг за свои? У Алки я так бывало выполнял условие бесплатности дебетки. Но это было с годик назад. Может уже и только за кредитные осталось можно покупать. У Алки я так бывало выполнял условие бесплатности дебетки. Но это было с годик назад. Может уже и только за кредитные осталось можно покупать.

Хм...Як кажуть у одному чудовому анекдоті, "А ось це вже ідея..." Дякую, друже! Можливо, навіть, це варіант... Принаймні, є над чим подумати. Погасити Вєрку в нуль, накинути згори власних 5000 грн (з копійками) і взяти на них ОВДП... Треба порахувати, чи вартує гра свічок. Хм...Як кажуть у одному чудовому анекдоті, "А ось це вже ідея..." Дякую, друже! Можливо, навіть, це варіант... Принаймні, є над чим подумати. Погасити Вєрку в нуль, накинути згори власних 5000 грн (з копійками) і взяти на них ОВДП... Треба порахувати, чи вартує гра свічок. Искатель Повідомлень: 6365 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1062 раз. Подякували: 4866 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 14:14 Нові тарифи вступлять в дію з червня, а отже, перші списання будуть в липні. Дані тарифи відносяться до кожного пакету окремо. Тобто якщо у Вас в різних валютах картки Ажур, то достатньо по одній з них виконати умову, щоб не було нарахувань. Для Вері необхідно виконати умови як для іншого пакету. Але наразі ще відбуваються технічні допрацювання по новим тарифам. Тому рекомендуємо пізніше звернутись. Дякуємо за розуміння … інформація стосовно часу списання щойно з чату підтримки… lincoln2 Повідомлень: 837 З нами з: 05.02.11 Подякував: 188 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 399400401402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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