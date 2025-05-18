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Додано: Суб 17 тра, 2025 17:07
Искатель написав:
1. Тут вже кілька разів писали(і гаряча лінія це підтвердила), що розраховуватися на 5000+ власними(!) коштами, а не кредитними. ВЛА-СНИ-МИ. Я, коли дзвонив, двом різним консультантам це сформулював, і мені підтвердили. Тому купівля бумаг тут взагалі не при чому.
2. Гаситися кожного місяця - це рятує від 150 по пункту 1.9, але не по пункту 1.1.2
вже також подзвонив , закривав спорт , так гарячка підтвердила ,що ВЛАСНИМИ..
( є питання - пункт 1.1.2 - або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках7*..тобто це ще +20000 грн до безплатності по дебетці чи достатньо 20000+ загалом ; )
але , рахуєм найгірше по Верці
тобто 150+150 в місяць...дохрена:(
або гасим в нуль КЛ в кінці місяця + 5000грн+ (і це вже в кінці травня чи вже в червні ,теж питання)...+ купуємо зразу щось на 5000+ власними ...
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lincoln2
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Додано: Суб 17 тра, 2025 18:19
Це якийсь самостріл. Велика п'ятірка/пудра без кешбека з абонкою 150 грн. навряд чи комусь знадобиться. Карти будуть закривати.
Вері - щоб вийти в нуль потрібні покупки в аптеках на 5000 грн або в супермаркетах/АЗС - 15000 грн. Кому вона потрібна, якщо за цей оборот в інших банках ти отримаєш 0,5/0,75%.
Як анекдоті: навчився їжачок жопою дихати, сів на пеньок і задихнувся
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Додано: Суб 17 тра, 2025 19:36
moveton написав:А давно запретили покупку бумаг за свои?
У Алки я так бывало выполнял условие бесплатности дебетки. Но это было с годик назад. Может уже и только за кредитные осталось можно покупать.
Хм...Як кажуть у одному чудовому анекдоті, "А ось це вже ідея..." Дякую, друже! Можливо, навіть, це варіант... Принаймні, є над чим подумати. Погасити Вєрку в нуль, накинути згори власних 5000 грн (з копійками) і взяти на них ОВДП... Треба порахувати, чи вартує гра свічок.
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Искатель
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Додано: Нед 18 тра, 2025 14:14
Нові тарифи вступлять в дію з червня, а отже, перші списання будуть в липні. Дані тарифи відносяться до кожного пакету окремо. Тобто якщо у Вас в різних валютах картки Ажур, то достатньо по одній з них виконати умову, щоб не було нарахувань. Для Вері необхідно виконати умови як для іншого пакету. Але наразі ще відбуваються технічні допрацювання по новим тарифам. Тому рекомендуємо пізніше звернутись. Дякуємо за розуміння … інформація стосовно часу списання щойно з чату підтримки…
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lincoln2
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Додано: Нед 18 тра, 2025 14:39
Все одно дуже жлобськи тарифи. Витратив 5К своїх, а в кінці місяця маєш заборгованість все одно плати?
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Додано: Нед 18 тра, 2025 17:53
Через горячую линию подал заявку на закрытие Б5 с лимитом, Верку с лимитом и Верку без лимита (все давно не юзались).
По экс-спорту сказали без изменений, пока оставил суксесс кредитку и дебитку (хотя тоже давно без дела висят).
Шо еще с этой банкой сделать шоб не приставала?
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Додано: Нед 18 тра, 2025 22:30
lincoln2 написав:
Нові тарифи вступлять в дію з червня, а отже, перші списання будуть в липні. Дані тарифи відносяться до кожного пакету окремо. Тобто якщо у Вас в різних валютах картки Ажур, то достатньо по одній з них виконати умову, щоб не було нарахувань. Для Вері необхідно виконати умови як для іншого пакету. Але наразі ще відбуваються технічні допрацювання по новим тарифам. Тому рекомендуємо пізніше звернутись. Дякуємо за розуміння … інформація стосовно часу списання щойно з чату підтримки…
Я бачу, що кожен чує і бачить те, що хоче почути і побачити. А мені гаряча лінія сказали, що вже в червні будуть списувати.
Тобто або у них ніхто нічого не знає, а отже, довіряти їм не можна, або... нас всіх просто дурять. Тарифи прописані так, що можна трактувати як завгодно.
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Искатель
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Додано: Нед 18 тра, 2025 22:45
Искатель мне лично на горячей линии сказали, что "всё ещё в процессе", т.е. у них нет официального трактования этих тарифов и они сами ждут его от тарифного департамента
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Додано: Нед 18 тра, 2025 22:48
Искатель
кц читає тарифи такі самі,як на сайті. Принаймні зі мною так було,більше їм не пояснили. Казали,чекати 20 чисел,тоді все пояснять всім
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