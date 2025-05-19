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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 08:29

Я поки ще вичікую, буду приймати рішення ближче до кінця тижня. Може на фоні закриття рахунків щось змінять в останній момент. Але якщо це умовний 1% з форумів, то навряд чи. Жаль втрачати ліміти, які у Таськи ще було випроси, але доведеться закриватися, якщо все так і залишать.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:00

  Кассандра написав:Искатель мне лично на горячей линии сказали, что "всё ещё в процессе", т.е. у них нет официального трактования этих тарифов и они сами ждут его от тарифного департамента


это стандартная отмазка, если им прямо заявить что вы обязаны за 30 дней до введения тарифов озвучить их, то сразу "проясняется" что по верке будет 150+150 если не выполнить условия и быть в грейсе
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:31

  Setta написав: по верке будет 150+150 если не выполнить условия и быть в грейсе

9 - За один розрахунковий період комісія "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" та "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість
обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом " (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)», або "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" (10-го числа наступного місяця за розрахунковим)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:43

Re: Таскомбанк

Кстати в приложении Б5 и верки пропали после вчерашней заявки на закрытие.
Так шо вангую шо стричь по ним не будут. И реальный смысл кипиша был шоб пипл сам свои карты позакрывал :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:41

ВIВ
Все стандартно, на другий день зникнення. А майбутнього не знає ...
valya
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 13:07

  ВIВ написав:Кстати в приложении Б5 и верки пропали после вчерашней заявки на закрытие.
Так шо вангую шо стричь по ним не будут. И реальный смысл кипиша был шоб пипл сам свои карты позакрывал :)

Какой им смысл в массовом закрытии карт, в том числе кредитных? Думаю, причина проще: обычная стрижка вовремя не среагировавших. Таких будет немало, люди очень инерционны. А эти игры на горячей линии просто затяжка времени запудриванием мозгов.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 13:08

Подскажите с местной є-підримки СЭПнуть наружу можно без комиссий?

А куда кстати местный представитель банка пропал?
В свете последних событий не знает как комментировать, видать
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:31

  emeta написав:Подскажите с местной є-підримки СЭПнуть наружу можно без комиссий?

У червні минулого року сепав без комісії.

Сьогодні подав заявку на закриття Вєркі і доларової Azure, успішно. А гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня, коли вже введуть в дію нові тарифи. Надія залишається тільки, що комісію будуть брати з 1 липня, або вдасться закрити карту до 10 червня і не платити комісію.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:33

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня

Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:39

  moveton написав:
  Ferlakur написав:гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня

Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?

Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.
Ferlakur
 
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