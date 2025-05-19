|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 тра, 2025 08:29
Я поки ще вичікую, буду приймати рішення ближче до кінця тижня. Може на фоні закриття рахунків щось змінять в останній момент. Але якщо це умовний 1% з форумів, то навряд чи. Жаль втрачати ліміти, які у Таськи ще було випроси, але доведеться закриватися, якщо все так і залишать.
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:00
это стандартная отмазка, если им прямо заявить что вы обязаны за 30 дней до введения тарифов озвучить их, то сразу "проясняется" что по верке будет 150+150 если не выполнить условия и быть в грейсе
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:31
9 - За один розрахунковий період комісія "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" та "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість
обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом " (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)», або "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" (10-го числа наступного місяця за розрахунковим)
Додано: Пон 19 тра, 2025 09:43
Re: Таскомбанк
Кстати в приложении Б5 и верки пропали после вчерашней заявки на закрытие.
Так шо вангую шо стричь по ним не будут. И реальный смысл кипиша был шоб пипл сам свои карты позакрывал
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:41
ВIВ
Все стандартно, на другий день зникнення. А майбутнього не знає ...
Додано: Пон 19 тра, 2025 13:07
Какой им смысл в массовом закрытии карт, в том числе кредитных? Думаю, причина проще: обычная стрижка вовремя не среагировавших. Таких будет немало, люди очень инерционны. А эти игры на горячей линии просто затяжка времени запудриванием мозгов.
Додано: Пон 19 тра, 2025 13:08
Подскажите с местной є-підримки СЭПнуть наружу можно без комиссий?
А куда кстати местный представитель банка пропал?
В свете последних событий не знает как комментировать, видать
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:31
У червні минулого року сепав без комісії.
Сьогодні подав заявку на закриття Вєркі і доларової Azure, успішно. А гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня, коли вже введуть в дію нові тарифи. Надія залишається тільки, що комісію будуть брати з 1 липня, або вдасться закрити карту до 10 червня і не платити комісію.
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:33
Re: Таскомбанк
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:39
Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|