Ferlakur написав:
Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.
Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %%
Кличте начальника!
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:40
Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %%
Кличте начальника!
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:41
Т.е. нужно с него всё снять и тогда в следующем месяце закрывать и только потом карточку?
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