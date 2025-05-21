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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:40
Ferlakur написав: moveton написав: Ferlakur написав:
гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня
Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?
Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.
Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %%
Кличте начальника!
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:41
Ferlakur написав: moveton написав: Ferlakur написав:
гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня
Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?
Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.
Т.е. нужно с него всё снять и тогда в следующем месяце закрывать и только потом карточку?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 21:43
Amethyst написав:
Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %%
Кличте начальника!
У відділенні може й може, треба спитати. На гарячій лінії не може.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 10:16
Переграли мене: 3 місяці тому здав сірі долари на депозит. Сьогодні прийшов забрати, а вони дістали мої ж купюри які лежали окремо упаковані
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 21 тра, 2025 10:24
Дюрі-бачі написав:
Переграли мене: 3 місяці тому здав сірі долари на депозит. Сьогодні прийшов забрати, а вони дістали мої ж купюри які лежали окремо упаковані
Треба було в іншому відділенні забирати
А нащо ви їх маринували 3 місяці на строковому, а не прогнали через Ощадний, якщо метою було перефарбування?
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Ferlakur
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