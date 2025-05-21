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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:40

  Ferlakur написав:
  moveton написав:
  Ferlakur написав:гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня

Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?

Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.

Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %% :idea:
Кличте начальника!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:41

  Ferlakur написав:
  moveton написав:
  Ferlakur написав:гривневу Azure не вийшло закрити, бо на неї мають впасти ще якісь копійки з Ощадного за цей місяць,а це станеться 1 червня

Т.е. ощадник в приложении уже закрыт и всё равно ждать начала месяца?

Ні, його не можна закрити, бо є нараховані і не виплачені проценти.

Т.е. нужно с него всё снять и тогда в следующем месяце закрывать и только потом карточку?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:43

  Amethyst написав:Тобто тьотя не вміє достроково закрити Ощадний, перерахувати і виплатити %% :idea:
Кличте начальника!

У відділенні може й може, треба спитати. На гарячій лінії не може.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:16

Re: Таскомбанк

Переграли мене: 3 місяці тому здав сірі долари на депозит. Сьогодні прийшов забрати, а вони дістали мої ж купюри які лежали окремо упаковані
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 10:24

  Дюрі-бачі написав:Переграли мене: 3 місяці тому здав сірі долари на депозит. Сьогодні прийшов забрати, а вони дістали мої ж купюри які лежали окремо упаковані

Треба було в іншому відділенні забирати :D

А нащо ви їх маринували 3 місяці на строковому, а не прогнали через Ощадний, якщо метою було перефарбування?
Ferlakur
 
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