Якась дивна гра з дивним виграшем: поголять на 150, на 300 або не поголять. Ось зовсім немає бажання розбиратися і грати в неї. Один рахунок вже подав на закриття, а в дружини депозит у червні закінчується. Хочеш не хочеш, а діватися нікуди.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:16
Re: Таскомбанк
Додано: Сер 21 тра, 2025 17:18
Re: Таскомбанк
Славик, поголять тільки на 150 ₴ або не поголять тільки в червні... Ну може буде диво й вони скасують ці зміни, але навряд чи.
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