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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:16

Re: Таскомбанк

  moveton написав:Или не вводят :mrgreen:

Якась дивна гра з дивним виграшем: поголять на 150, на 300 або не поголять. Ось зовсім немає бажання розбиратися і грати в неї. Один рахунок вже подав на закриття, а в дружини депозит у червні закінчується. Хочеш не хочеш, а діватися нікуди.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:18

Re: Таскомбанк

Славик, поголять тільки на 150 ₴ або не поголять тільки в червні... Ну може буде диво й вони скасують ці зміни, але навряд чи.
Howl
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