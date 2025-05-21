Якась дивна гра з дивним виграшем: поголять на 150, на 300 або не поголять. Ось зовсім немає бажання розбиратися і грати в неї. Один рахунок вже подав на закриття, а в дружини депозит у червні закінчується. Хочеш не хочеш, а діватися нікуди.
Момент здійснення опублікування зміненого тексту публічної частини Договору на Сайті Банку, або розміщення його в відділеннях Банку, або повідомлення іншим способом відповідно до підпункту 12.5.2 (залежно від того, що сталося раніше) вважається моментом повідомлення Банком Клієнта про зміни та надання їх Клієнту. Якщо Клієнт після набрання чинності змінами продовжує користуватися Послугами Банку за підписаними ним Заявами-договорами/Договорами за послугами Банку, зазначені вище зміни є погодженими Клієнтом відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України.
А якщо я не погоджуюсь з новими тарифами та не бажаю користуватися продуктами з новими тарифами але маю депозит. Є якийсь шанс на підставі не згоди розірвати стосунки з банком і забрати гроші не чекаючи гоління, чи радіти що прописали 150 грн, а не 15000 грн?
Славик написав:А якщо я не погоджуюсь з новими тарифами та не бажаю користуватися продуктами з новими тарифами але маю депозит. Є якийсь шанс на підставі не згоди розірвати стосунки з банком і забрати гроші не чекаючи гоління, чи радіти що прописали 150 грн, а 15000 грн?
А что на этот счёт написано в договоре, который подписывался при заключении депозита и конечно же очень внимательно читался?
Так розірвання це не ціль. Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію. Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?
Amethyst написав:В принципі, ви можете у від-ні написати заяви на закриття абсолютно всіх рахунків крім діючого депо. По закінченню депо повернеться на спец внутрішній рах банку і ви зможете забрати гроші через касу
Теоретически да. Но тут же тася, она вон не закрывает карты с нулевым остатком с подвязанным к ним ощадным (тоже нулевым), пока не закроешь ощадный (сам в аппке). А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ. Но попробовать можно
Славик написав:Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію. Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?
Не думаю, что так плохо. За навязывание платных услуг НБУ банку сделает аяяй. Раз изменения по инициативе банка, то наверняка есть способ закрыть карту раньше. И скорее всего на ГЛ или в отделении его даже подскажут.
WallNutPen написав:А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ
Когда в ответ на подобную фигню начинаешь требовать зафиксировать отказ письменно, обычно оказывается, что всё таки МОНА.
Так розірвання це не ціль. Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію. Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?
Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром і у конкретному випадку не поголять, а картку можна закрити після закінчення депо. У загальному випадку, коли банка змінює тарифи за продуктом, відкритим під депо, під час дії депо - це цікаве питання.
P.S. 12-го числа ТАСька вдруге підшаманила тарифи у новині. Перечитуємо, хто пропустив.
Amethyst написав:В принципі, ви можете у від-ні написати заяви на закриття абсолютно всіх рахунків крім діючого депо. По закінченню депо повернеться на спец внутрішній рах банку і ви зможете забрати гроші через касу
Теоретически да. Но тут же тася, она вон не закрывает карты с нулевым остатком с подвязанным к ним ощадным (тоже нулевым), пока не закроешь ощадный (сам в аппке). А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ. Но попробовать можно
У меня есть как раз такой опыт. Тётя с конспектом не смогла закрыть текущий бо вчера там еще были гроши, но проходящяя мимо нач. отд-я за 2 мин показала ей де шо нажать