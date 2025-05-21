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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406>

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:16

Re: Таскомбанк

  moveton написав:Или не вводят :mrgreen:

Якась дивна гра з дивним виграшем: поголять на 150, на 300 або не поголять. Ось зовсім немає бажання розбиратися і грати в неї. Один рахунок вже подав на закриття, а в дружини депозит у червні закінчується. Хочеш не хочеш, а діватися нікуди.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:18

Re: Таскомбанк

Славик, поголять тільки на 150 ₴ або не поголять тільки в червні... Ну може буде диво й вони скасують ці зміни, але навряд чи.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:22

Re: Таскомбанк

Да якось не хочеться бути голеним.
Момент здійснення опублікування зміненого тексту публічної частини Договору на Сайті
Банку, або розміщення його в відділеннях Банку, або повідомлення іншим способом відповідно до
підпункту 12.5.2 (залежно від того, що сталося раніше) вважається моментом повідомлення
Банком Клієнта про зміни та надання їх Клієнту.
Якщо Клієнт після набрання чинності змінами продовжує користуватися Послугами Банку за
підписаними ним Заявами-договорами/Договорами за послугами Банку, зазначені вище зміни є погодженими Клієнтом відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України.

А якщо я не погоджуюсь з новими тарифами та не бажаю користуватися продуктами з новими тарифами але маю депозит. Є якийсь шанс на підставі не згоди розірвати стосунки з банком і забрати гроші не чекаючи гоління, чи радіти що прописали 150 грн, а не 15000 грн?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:25

  Славик написав:А якщо я не погоджуюсь з новими тарифами та не бажаю користуватися продуктами з новими тарифами але маю депозит. Є якийсь шанс на підставі не згоди розірвати стосунки з банком і забрати гроші не чекаючи гоління, чи радіти що прописали 150 грн, а 15000 грн?

А что на этот счёт написано в договоре, который подписывался при заключении депозита и конечно же очень внимательно читался? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:40

moveton
Дострокове розірвання вкладу Не передбачене

Так розірвання це не ціль. Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію.
Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 18:55

В принципі, ви можете у від-ні написати заяви на закриття абсолютно всіх рахунків крім діючого депо. По закінченню депо повернеться на спец внутрішній рах банку і ви зможете забрати гроші через касу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:09

Re: Таскомбанк

  Amethyst написав:В принципі, ви можете у від-ні написати заяви на закриття абсолютно всіх рахунків крім діючого депо. По закінченню депо повернеться на спец внутрішній рах банку і ви зможете забрати гроші через касу

Теоретически да. Но тут же тася, она вон не закрывает карты с нулевым остатком с подвязанным к ним ощадным (тоже нулевым), пока не закроешь ощадный (сам в аппке). А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ. Но попробовать можно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:12

  Славик написав:Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію.
Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?

Не думаю, что так плохо. За навязывание платных услуг НБУ банку сделает аяяй. Раз изменения по инициативе банка, то наверняка есть способ закрыть карту раньше. И скорее всего на ГЛ или в отделении его даже подскажут.

  WallNutPen написав:А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ

Когда в ответ на подобную фигню начинаешь требовать зафиксировать отказ письменно, обычно оказывается, что всё таки МОНА.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:38

  Славик написав:moveton
Дострокове розірвання вкладу Не передбачене

Так розірвання це не ціль. Відчуваю себе заложником якого захопив банк та вимагає викуп шантажуючи моїм депозитом. Я не згоден з новими тарифами і не бажаю платити комісії. Після першого числа мене автоматично зачислять до згодних і почнуть брати комісію.
Не згоден - закривай рахунки та не користуйся. А є депозит і не згоден, то плати комісію 150 і радій що не 15000 написали. Я правильно розумію позицію банку?

Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром і у конкретному випадку не поголять, а картку можна закрити після закінчення депо. У загальному випадку, коли банка змінює тарифи за продуктом, відкритим під депо, під час дії депо - це цікаве питання.


P.S. 12-го числа ТАСька вдруге підшаманила тарифи у новині. Перечитуємо, хто пропустив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:40

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:В принципі, ви можете у від-ні написати заяви на закриття абсолютно всіх рахунків крім діючого депо. По закінченню депо повернеться на спец внутрішній рах банку і ви зможете забрати гроші через касу

Теоретически да. Но тут же тася, она вон не закрывает карты с нулевым остатком с подвязанным к ним ощадным (тоже нулевым), пока не закроешь ощадный (сам в аппке). А тут целый действующий депо - вполне вероятно что могут сказать, шо так НИЗЗЯ. Но попробовать можно
У меня есть как раз такой опыт. Тётя с конспектом не смогла закрыть текущий бо вчера там еще были гроши, но проходящяя мимо нач. отд-я за 2 мин показала ей де шо нажать 8)
Amethyst
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