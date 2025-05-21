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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 403404405406 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 29 Додано: Сер 21 тра, 2025 19:41 Re: Таскомбанк Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття. Славик Повідомлень: 312 З нами з: 04.07.09 Подякував: 23 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:49 Re: Таскомбанк klug написав: Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром

Більше, но долларами.

Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.

Такий алгоритм, щоб не бути стриженим? Більше, но долларами.Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.Такий алгоритм, щоб не бути стриженим? Славик Повідомлень: 312 З нами з: 04.07.09 Подякував: 23 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 19:55 Славик написав: klug написав: Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром

Більше, но долларами.

Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.

Такий алгоритм, щоб не бути стриженим? Більше, но долларами.Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.Такий алгоритм, щоб не бути стриженим?

Зачем так сложно, если депо такой большой? Его одного достаточно, чтобы отменить все комисы за существование пакетов. В том числе и Веры. Так что можно дождаться конца депо и только тогда закрывать карты. Если ещё отдельные 150 за минус по Вере, но для его погашения пока ждать конца депо не требуется.



Славик написав: Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття. Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття.

Нуу, чуть выше уже написали, что могут отдать те самые доллары, которые вносил



klug написав: P.S. 12-го числа ТАСька вдруге підшаманила тарифи у новині . Перечитуємо, хто пропустив. P.S. 12-го числа ТАСька вдруге підшаманила тарифи у. Перечитуємо, хто пропустив.

А что там интересного перечитывать? Добуквенно не сравнивал. Вроде, раньше по Вере не было примечания, что 150 за минус на счету взимаются только пока в грейсе. Но вряд ли местной публике эта поблажка делает погоду. Зачем так сложно, если депо такой большой? Его одного достаточно, чтобы отменить все комисы за существование пакетов. В том числе и Веры. Так что можно дождаться конца депо и только тогда закрывать карты. Если ещё отдельные 150 за минус по Вере, но для его погашения пока ждать конца депо не требуется.Нуу, чуть выше уже написали, что могут отдать те самые доллары, которые вносилА что там интересного перечитывать? Добуквенно не сравнивал. Вроде, раньше по Вере не было примечания, что 150 за минус на счету взимаются только пока в грейсе. Но вряд ли местной публике эта поблажка делает погоду. moveton

Повідомлень: 5551 З нами з: 23.03.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 671 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 403404405406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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