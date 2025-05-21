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Додано: Сер 21 тра, 2025 19:41
Re: Таскомбанк
Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття.
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:49
Re: Таскомбанк
Більше, но долларами.
Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.
Такий алгоритм, щоб не бути стриженим?
Додано: Сер 21 тра, 2025 19:55
Зачем так сложно, если депо такой большой? Его одного достаточно, чтобы отменить все комисы за существование пакетов. В том числе и Веры. Так что можно дождаться конца депо и только тогда закрывать карты. Если ещё отдельные 150 за минус по Вере, но для его погашения пока ждать конца депо не требуется.
Нуу, чуть выше уже написали, что могут отдать те самые доллары, которые вносил
А что там интересного перечитывать? Добуквенно не сравнивал. Вроде, раньше по Вере не было примечания, что 150 за минус на счету взимаются только пока в грейсе. Но вряд ли местной публике эта поблажка делает погоду.
Додано: Сер 21 тра, 2025 22:44
Ніде не пише "або еквівалент у валюті" - ТАСька може принципово хотіти лише Лесі та Тарасики, або бути налаштованою принципово поголити під буль-яким приводом.
Це, і ніби у зносках загалом порядок навели. Виглядає так, що це вже бути остаточна версія тарифів. Поки тут очікують на скасування, то ТАСька просто з̶а̶б̶и̶в̶а̶є̶ ̶о̶с̶т̶а̶н̶н̶і̶ ̶ц̶в̶я̶х̶и̶ розставляє останні коми
Додано: Сер 21 тра, 2025 22:57
Re: Таскомбанк
Ну это как-то совсем уж параноидально. Хотя согласен, что раз в пункте про торговый оборот строчкой выше "в еквіваленті" написать не поленились, то отсутствие этих слов в пункте про депо уже подозрительно Особенно в контексте наблюдения, что долларовое депо могут вернуть теми же купюрами, что и были внесены, т.е. такое депо Таське строго убыточно.
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