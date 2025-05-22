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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:41

Re: Таскомбанк

Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:49

Re: Таскомбанк

  klug написав:Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром

Більше, но долларами.
Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.
Такий алгоритм, щоб не бути стриженим?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:55

  Славик написав:
  klug написав:Якщо депо більше 20к, то це буде виконання умови безкоштовності за Азуром

Більше, но долларами.
Тоді до кінця місяця закрити поточний (зняти все що є на ньому). Вивести відсотки на Веру (не прогадати зі строками нарахування кешбеку) у перших числах та закривати все, що можно. Чекати закінчення депозиту у доларах, забирати та закривати все інше.
Такий алгоритм, щоб не бути стриженим?

Зачем так сложно, если депо такой большой? Его одного достаточно, чтобы отменить все комисы за существование пакетов. В том числе и Веры. Так что можно дождаться конца депо и только тогда закрывать карты. Если ещё отдельные 150 за минус по Вере, но для его погашения пока ждать конца депо не требуется.

  Славик написав:Ситуація ускладнюється тим, що депо в доларах. Мабуть страшно буде забирати те що видадуть після такого закриття.

Нуу, чуть выше уже написали, что могут отдать те самые доллары, которые вносил 8)

  klug написав:P.S. 12-го числа ТАСька вдруге підшаманила тарифи у новині. Перечитуємо, хто пропустив.

А что там интересного перечитывать? Добуквенно не сравнивал. Вроде, раньше по Вере не было примечания, что 150 за минус на счету взимаются только пока в грейсе. Но вряд ли местной публике эта поблажка делает погоду.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:44

  moveton написав:Зачем так сложно, если депо такой большой? Его одного достаточно, чтобы отменить все комисы за существование пакетов. В том числе и Веры.

Ніде не пише "або еквівалент у валюті" - ТАСька може принципово хотіти лише Лесі та Тарасики, або бути налаштованою принципово поголити під буль-яким приводом.
  moveton написав:А что там интересного перечитывать? Добуквенно не сравнивал. Вроде, раньше по Вере не было примечания, что 150 за минус на счету взимаются только пока в грейсе. Но вряд ли местной публике эта поблажка делает погоду.

Це, і ніби у зносках загалом порядок навели. Виглядає так, що це вже бути остаточна версія тарифів. Поки тут очікують на скасування, то ТАСька просто з̶а̶б̶и̶в̶а̶є̶ ̶о̶с̶т̶а̶н̶н̶і̶ ̶ц̶в̶я̶х̶и̶ розставляє останні коми
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:57

Re: Таскомбанк

  klug написав:Ніде не пише "або еквівалент у валюті" - ТАСька може принципово хотіти лише Лесі та Тарасики, або бути налаштованою принципово поголити під буль-яким приводом.

Ну это как-то совсем уж параноидально. Хотя согласен, что раз в пункте про торговый оборот строчкой выше "в еквіваленті" написать не поленились, то отсутствие этих слов в пункте про депо уже подозрительно :roll: Особенно в контексте наблюдения, что долларовое депо могут вернуть теми же купюрами, что и были внесены, т.е. такое депо Таське строго убыточно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 06:54

Re: Таскомбанк

у меня есть простое правило - если банк ведет себя по-скотски или как мошенник прощаться с банком сразу

ЗЫ ладно бы еще у них было что-то эксклюзивное на другой чашке весов чтобы "терпеть" новые тарифы, а так есть куча банков, которым клиенты нужнее
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:00

Re: Таскомбанк

А як тобі таке, Ілон Маск?! :mrgreen:

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Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:30

Re: Таскомбанк

Це вже окремий мемоХрандум від Тасі шолі? Мабуть, просто звичайна тупня від смм-ніка ))
Amethyst
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