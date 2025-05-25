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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409>

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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 14:21

moveton
В дружини ще є Пудра, тарифи аналогічні як у Very card, стосовно 150 грн комісу. Інших в нас немає.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 19:06

  moveton написав:
  Striker написав:Коротше, судячи з нових тарифів можна просто загаситися в 0 і ніякої абонки не буде, закривати рахунки непотрібно. Якщо дуже треба, то можна заюзати з пільговим періодом а-ля Сенс до 30 днів.

Если просто нет никаких карт, кроме Веры с КЛ, то и с тарифами просто. Если с картами сложнее, то нет.

Я це питання вирішив кардинально: як тільки стало відомо про ці нові захцянки, закрив усі дебетові картки, залишив лише Вєрку з КЛ.
Я б і її закрив, але такий розвиток подій мене цілком влаштовує.

І гадаю, це ще не остання версія тарифів.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:11

  Striker написав:Коротше, судячи з нових тарифів можна просто загаситися в 0 і ніякої абонки не буде, закривати рахунки непотрібно. Якщо дуже треба, то можна заюзати з пільговим періодом а-ля Сенс до 30 днів.


А якщо Верка без КЛ. І там завжди 0, то і паритись не треба. Правильно я розумію?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 08:32

  ukr0014959 написав:А якщо Верка без КЛ. І там завжди 0, то і паритись не треба. Правильно я розумію?

Не парясь спишут 150 грн 10го числа очередного месяца в овердрафт, как за обслуживание дебетки, да. Кстати, после внимательного перечитывания тарифов стало не очевидно, что Вера с КЛ от этого избавлена. Примечание гласит всего лишь:
За один розрахунковий період комісія "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" та "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом " (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)», або "Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг" (10-го числа наступного місяця за розрахунковим)
, т.е. что если постригут по 1.9, то по 1.1.2 уже не будут. Но по-прежнему нигде не сказано, что к карте с КЛ 1.1.2 не применяется совсем.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 09:25

  moveton написав:Но по-прежнему нигде не сказано, что к карте с КЛ 1.1.2 не применяется совсем.

Вот прям так и сказано в последней редакции https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_2205.pdf
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:26

Re: Таскомбанк

  ukr0014959 написав:А якщо Верка без КЛ. І там завжди 0, то і паритись не треба.
Для такої картки буде застосований пункт 1.1.2 майбутніх тарифах.

  moveton написав:Но по-прежнему нигде не сказано, что к карте с КЛ 1.1.2 не применяется совсем.
В пункте 1.1.2 по Very Card чётко указано, что бесплатная стоимость для карт с кредитным лимитом больше нуля. Поэтому тут надо следить за выполнением пункт 1.9.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 14:07

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:А якщо Верка без КЛ. І там завжди 0, то і паритись не треба. Правильно я розумію?

Не парясь спишут 150 грн 10го числа очередного месяца в овердрафт, как за обслуживание дебетки, да. Кстати, после внимательного перечитывания тарифов стало не очевидно, что Вера с КЛ от этого избавлена.


Ну і бог з ним, подзвонив і закрив картку)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 14:15

  ramzes4 написав:
  moveton написав:Но по-прежнему нигде не сказано, что к карте с КЛ 1.1.2 не применяется совсем.

Вот прям так и сказано в последней редакции https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_2205.pdf

Да, пардон, перечитывал недостаточно внимательно :oops:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:04

Я оце ще раз глянув. Там щось реально незрозуміле, наче як 150 грн коміс, якщо є заборгованість 50 грн і вище, а з іншого боку безкоштовно при виконанні умов. Наявність кредитного договору, але перераховані іпотека, кредит готівкою. А чи буде безкоштовно, якщо просто картка з лімітом... :?: Бо вже тоді дісно краще закрити все і хай ідуть під три чорти.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:34

Re: Таскомбанк

Оце перечитав увесь форум за травень, також нові тарифи, але питання залишились. Маю три картки Azure Card (грн., $, €):
1. Я так розумію, це один пакет послуг «Платівка»;
2. Строковий депозит 20000 грн. підійде тільки у гривнях?
3. Але що означає «та/або середньоденні залишки на поточних рахунках»?
4. Щодо «неактивного рахунку» достатньо, якщо перекидати кошти з картки на Ощадний і навпаки (це я про валютні картки)?
А ще є в мене Велика п’ятірка з КЛ, так от теж не зрозуміло:
«1.8. Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом - 150 грн –
Оплата щомісячно при наявності заборгованості⁶ від 50,01 грн. і більше на кінець розрахункового періоду.
- Безкоштовно –
- За умови наявності:
- або діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу),
- або діючого договору ЗКП з поточним зарахуванням,
- або договору оренди ІБС,
- або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка)»

Мов би, якщо немає заборгованості, то повинно бути безкоштовно, але, там, де йде перелік «Безкоштовно», про це вже не згадується.
reef
 
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