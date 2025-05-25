moveton
В дружини ще є Пудра, тарифи аналогічні як у Very card, стосовно 150 грн комісу. Інших в нас немає.
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Додано: Суб 24 тра, 2025 14:21
moveton
В дружини ще є Пудра, тарифи аналогічні як у Very card, стосовно 150 грн комісу. Інших в нас немає.
Додано: Суб 24 тра, 2025 19:06
Я це питання вирішив кардинально: як тільки стало відомо про ці нові захцянки, закрив усі дебетові картки, залишив лише Вєрку з КЛ.
Я б і її закрив, але такий розвиток подій мене цілком влаштовує.
І гадаю, це ще не остання версія тарифів.
Додано: Нед 25 тра, 2025 08:11
Додано: Нед 25 тра, 2025 08:32
Не парясь спишут 150 грн 10го числа очередного месяца в овердрафт, как за обслуживание дебетки, да. Кстати, после внимательного перечитывания тарифов стало не очевидно, что Вера с КЛ от этого избавлена. Примечание гласит всего лишь:
, т.е. что если постригут по 1.9, то по 1.1.2 уже не будут. Но по-прежнему нигде не сказано, что к карте с КЛ 1.1.2 не применяется совсем.
Додано: Нед 25 тра, 2025 09:25
Вот прям так и сказано в последней редакции
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:26
Re: Таскомбанк
Для такої картки буде застосований пункт 1.1.2 майбутніх тарифах.
В пункте 1.1.2 по Very Card чётко указано, что бесплатная стоимость для карт с кредитным лимитом больше нуля. Поэтому тут надо следить за выполнением пункт 1.9.
Додано: Нед 25 тра, 2025 14:07
Не парясь спишут 150 грн 10го числа очередного месяца в овердрафт, как за обслуживание дебетки, да. Кстати, после внимательного перечитывания тарифов стало не очевидно, что Вера с КЛ от этого избавлена.
Ну і бог з ним, подзвонив і закрив картку)
Додано: Нед 25 тра, 2025 14:15
Да, пардон, перечитывал недостаточно внимательно
Додано: Нед 25 тра, 2025 18:04
Я оце ще раз глянув. Там щось реально незрозуміле, наче як 150 грн коміс, якщо є заборгованість 50 грн і вище, а з іншого боку безкоштовно при виконанні умов. Наявність кредитного договору, але перераховані іпотека, кредит готівкою. А чи буде безкоштовно, якщо просто картка з лімітом... Бо вже тоді дісно краще закрити все і хай ідуть під три чорти.
Додано: Нед 25 тра, 2025 19:34
Re: Таскомбанк
Оце перечитав увесь форум за травень, також нові тарифи, але питання залишились. Маю три картки Azure Card (грн., $, €):
1. Я так розумію, це один пакет послуг «Платівка»;
2. Строковий депозит 20000 грн. підійде тільки у гривнях?
3. Але що означає «та/або середньоденні залишки на поточних рахунках»?
4. Щодо «неактивного рахунку» достатньо, якщо перекидати кошти з картки на Ощадний і навпаки (це я про валютні картки)?
А ще є в мене Велика п’ятірка з КЛ, так от теж не зрозуміло:
«1.8. Вартість обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом - 150 грн –
Оплата щомісячно при наявності заборгованості⁶ від 50,01 грн. і більше на кінець розрахункового періоду.
- Безкоштовно –
- За умови наявності:
- або діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу),
- або діючого договору ЗКП з поточним зарахуванням,
- або договору оренди ІБС,
- або активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка)»
Мов би, якщо немає заборгованості, то повинно бути безкоштовно, але, там, де йде перелік «Безкоштовно», про це вже не згадується.
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