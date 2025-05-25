reef написав:Я бачу у ціх відповідях деяке протирічя.
Там автор питав якщо буде заборгованість на кінець розрахункового періоду, то під кредитом можна вважати картку з кредитним лімітом, щоб вартість була безкоштовною. Тому там немає протиріччя. Якщо на В5/PudraCard не буде заборгованості в зазначений період, то комісії не повинно бути.
reef написав:Нажаль, там про валютний у гривневому еквіваленті нічого не написано.
Тут Ви праві, про трати там зазначено, що в еквіваленті, а про депо й зберігати на поточному — ні.
reef написав:Я мав на увазі, чи може це замінити строковий депозит?
Це одна з умов безкоштовності. Але тут уточняйте в підтримці, якщо є валютні картки, то треба тільки на одній з них тримати цю суму чи на кожній. Тобто пакет уключає одну картку чи всі картки Azure в різних валютах.
Я розглядав варіант строковий на 7 днів, або депо з правом розторгнення від 3 місяців, але там не вказано на яку мінімальну суму він може бути.