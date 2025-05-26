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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:57

Re: Таскомбанк

  Striker написав:А чи буде безкоштовно, якщо просто картка з лімітом... :?:
Ні, там чітко перелічені кредитні продукти, при наявності яких плата стає безкоштовною.

  reef написав:1. Я так розумію, це один пакет послуг «Платівка»
Це краще уточнити у підтримці, бо скоріше за все, що різні.

  reef написав:Строковий депозит 20000 грн. підійде тільки у гривнях?
Так. Якщо валютний, то він повинен відповідати гривневому еквіваленту.

  reef написав:3. Але що означає «та/або середньоденні залишки на поточних рахунках»?
Щось подібне є в Сенсі для пакетках.

  reef написав:4. Щодо «неактивного рахунку» достатньо, якщо перекидати кошти з картки на Ощадний і навпаки (це я про валютні картки)?
Так.

  reef написав:А ще є в мене Велика п’ятірка з КЛ, так от теж не зрозуміло
У мене валютні В5. Тому сходжусь до того, що якщо на кінець місяця заборгованості немає, то комісії також немає.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:54

  Howl написав:
  Striker написав:А чи буде безкоштовно, якщо просто картка з лімітом... :?:
Ні, там чітко перелічені кредитні продукти, при наявності яких плата стає безкоштовною.

  reef написав:А ще є в мене Велика п’ятірка з КЛ, так от теж не зрозуміло
У мене валютні В5. Тому сходжусь до того, що якщо на кінець місяця заборгованості немає, то комісії також немає.

Я бачу у ціх відповідях деяке протирічя.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:57

  Howl написав:
  reef написав:Строковий депозит 20000 грн. підійде тільки у гривнях?
Так. Якщо валютний, то він повинен відповідати гривневому еквіваленту.

Нажаль, там про валютний у гривневому еквіваленті нічого не написано. Може їм валюта не потрібна?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:59

  Howl написав:
  reef написав:3. Але що означає «та/або середньоденні залишки на поточних рахунках»?
Щось подібне є в Сенсі для пакетках.

Я мав на увазі, чи може це замінити строковий депозит?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:28

Re: Таскомбанк

  reef написав:Я бачу у ціх відповідях деяке протирічя.

Там автор питав якщо буде заборгованість на кінець розрахункового періоду, то під кредитом можна вважати картку з кредитним лімітом, щоб вартість була безкоштовною.
Тому там немає протиріччя. Якщо на В5/PudraCard не буде заборгованості в зазначений період, то комісії не повинно бути.

  reef написав:Нажаль, там про валютний у гривневому еквіваленті нічого не написано.
Тут Ви праві, про трати там зазначено, що в еквіваленті, а про депо й зберігати на поточному — ні.

  reef написав:Я мав на увазі, чи може це замінити строковий депозит?
Це одна з умов безкоштовності. Але тут уточняйте в підтримці, якщо є валютні картки, то треба тільки на одній з них тримати цю суму чи на кожній. Тобто пакет уключає одну картку чи всі картки Azure в різних валютах.

Я розглядав варіант строковий на 7 днів, або депо з правом розторгнення від 3 місяців, але там не вказано на яку мінімальну суму він може бути.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:26

Уточнив на ГЛ, якщо просто погасити картку, щоб було не більше 50 грн заборгованості, то не буде ніякого комісу. А якщо ви використовуєте ліміт більше 50 грн і у вас є іпотека чи кредит готівкою і т.д., то комісія тоді не стягується. Можна не закривати рахунки.
  Howl написав:Там автор питав якщо буде заборгованість на кінець розрахунковогоперіоду, то під кредитом можна вважати картку з кредитним лімітом, щоб вартість була безкоштовною.

Ні, це не рахується. Тільки те, що перераховано в списку в тарифах (кредит готівкою, іпотека, пенсійна карта тощо).
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:10

Re: Таскомбанк

  Striker написав:Ні, це не рахується. Тільки те, що перераховано в списку в тарифах (кредит готівкою, іпотека, пенсійна карта тощо).


а депозит 20К+ від 3 міс?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:24

  greenozon написав:
  Striker написав:Ні, це не рахується. Тільки те, що перераховано в списку в тарифах (кредит готівкою, іпотека, пенсійна карта тощо).


а депозит 20К+ від 3 міс?
€_еквівалент
3 міс на Oщадому ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:32

Re: Таскомбанк

flysoulfly, Ощадний це не строковий депо — це безстроковий. Навряд чи проканає.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:40

  Howl написав:flysoulfly, Ощадний це не строковий депо — це безстроковий. Навряд чи проканає.

Ну почему же? Раз набирается на 20к, то по пункту "або середньоденні залишки на поточних рахунках" может и проканать. Я, правда, не понял что такое "3 міс на Oщадому". Если про последнее время от очередного текущего дня, то месяца достаточно, а что перед ним уже не важно.
moveton
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