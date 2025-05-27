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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 01:20

  moveton написав:Раз набирается на 20к, то по пункту "або середньоденні залишки на поточних рахунках" может и проканать

Не може, бо біля поточних стоїть прим. 5, що пише про рахунки у пакеті:
5Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"

Крім того, за договором, як я раніше писав, Ощадний - це саме вкладний (депозитний) рахунок, а не поточний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 01:31

  klug написав:
  moveton написав:Раз набирается на 20к, то по пункту "або середньоденні залишки на поточних рахунках" может и проканать

Не може, бо біля поточних стоїть прим. 5, що пише про рахунки у пакеті:
5Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"

Крім того, за договором, як я раніше писав, Ощадний - це саме вкладний (депозитний) рахунок, а не поточний.

Это по нынешним докам так. Но если Тася собралась повторить Алку, а на это очень похоже, то и ощадник будет в эти 20к входить. Может ещё подумают и ещё один разъяснительный пункт об этом добавят.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 08:58

Закрийте рахунки на 2-3 місяці якщо немає інших варіантів і подивитися треба чи взагалі треба таском фізикам
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 10:33

  klug написав:
  moveton написав:Раз набирается на 20к, то по пункту "або середньоденні залишки на поточних рахунках" может и проканать

Не може, бо біля поточних стоїть прим. 5, що пише про рахунки у пакеті:
5Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"

Крім того, за договором, як я раніше писав, Ощадний - це саме вкладний (депозитний) рахунок, а не поточний.
тобто десь схоже на валютно-карткові забаганки 500$(500€)/міс. Пумби. Можна щомісяця(стільки скільки треба) тримати (не дуже потрібний у господарстві) валютний эквівалент 20Кгрн на валютній Ажзюре, а не на валютному депорахунку?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 27 тра, 2025 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:08

Re: Таскомбанк

так шо с єтим конченним тазом делать? :x

у них для Azure в тарифах появилось вот єто вот
Безкоштовно
За умови наявності:
...
- або діючого депозитного договору від 3-х місяців (6)

(6) Діє до 31.05.2026



Есть 3 azure: eur, uah, usd
и 2 ощадника на 100+$ и 10 грн.

Если открить годовое депо (или вообще на три месяца) на 100 баксов - єто будет условием бесплатности "пакета" для трех азуров или нет, никак понять не могу ? Или обязательно надо догнаться до єквивалента 20 тис грн (грубо 500 баксов) :?:

Есть еще гривневая Б5 без лимита и долларовая Б5 - первой пользуюсь (пользовался) только лишь для пополнения гривной для покупки валюти (завел = тут же купил валюту под 0), второй давно не пользовался. Но вроде тут нигде комиссий не должно появиться.
:roll:

Или вообще закріть все нафиг ? - достал уже єтот таз окончательно :mrgreen:


п.с. вот то шо "діє до 31.05.2026 року" в 6-ой сноске - єто понимать, что само условие бесплатности будет действовать до 31.05.2026 року, а потом его приберут из тарифов ? Так понимать или как понимать єтих гениев ? Неужели нельзя нормально все продумать и прописать одиин раз, чтоб понятно и однозначно біло, - нет, нужно морочить голову...
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:41

  a77 написав:Или вообще закріть все нафиг ? - достал уже єтот таз окончательно :mrgreen:

В правильно поставленому питані вже міститься відповідь :idea:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:13

  a77 написав:Если открить годовое депо (или вообще на три месяца) на 100 баксов - єто будет условием бесплатности "пакета" для трех азуров или нет, никак понять не могу ? Или обязательно надо догнаться до єквивалента 20 тис грн (грубо 500 баксов) :?:
...
п.с. вот то шо "діє до 31.05.2026 року" в 6-ой сноске - єто понимать, что само условие бесплатности будет действовать до 31.05.2026 року, а потом его приберут из тарифов ? Так понимать или как понимать єтих гениев ? Неужели нельзя нормально все продумать и прописать одиин раз, чтоб понятно и однозначно біло, - нет, нужно морочить голову...

Я это читаю, что до 31.05.2026 действует поблажка, что наличие срочного депо со сроком от 3 месяцев (туманно, правда, в какую дату. Конец месяца? Начало? 10е?) даже на 100$ отменяет комис. А потом, типа, перестанет. Вот отмена комиса по условию хранения 20к суммарно на текущих счетах и на депо - это типа навсегда, пока так хранишь. Но поскольку условия могут опять поменять в любой момент, то эти даты до лампочки.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:27

Re: Таскомбанк

Доброго дня. Читав тут, що можна дистанційно закрити карти. Потрібно дзвонити? Що питають? Через якийсь месенджер можно?
Карти жінки похилого віку. Телефон у мене. Акаунт теж. Але стать інша.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:13

  lel написав:Доброго дня. Читав тут, що можна дистанційно закрити карти. Потрібно дзвонити? Що питають? Через якийсь месенджер можно?
Карти жінки похилого віку. Телефон у мене. Акаунт теж. Але стать інша.

Потрібно дзвонити. Питають як завжди по процедурі, ПІБ, дата народження, кодове слово, можуть ще щось. Якщо встановлений T-PIN, то тільки прізвище. Ще можуть спитати, чому закриваєте. Потім присилають смску 4 цифри, треба їх озвучити. На момент подачі заявки всі операції з картою мають бути проведені по рахунку. І карта має бути не прив'язана до якогось депозиту, тобто на неї не повинні виплачуватись тіло/проценти.
Ferlakur
 
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