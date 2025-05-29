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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 тра, 2025 18:36
lel, ще можна заяву з накладеним КЕП відправити на електронну пошту банку.
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Howl
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Додано: Вів 27 тра, 2025 18:51
Ferlakur написав: lel написав:
Доброго дня. Читав тут, що можна дистанційно закрити карти. Потрібно дзвонити? Що питають? Через якийсь месенджер можно?
Карти жінки похилого віку. Телефон у мене. Акаунт теж. Але стать інша.
Потрібно дзвонити. Питають як завжди по процедурі, ПІБ, дата народження, кодове слово, можуть ще щось. Якщо встановлений T-PIN, то тільки прізвище. Ще можуть спитати, чому закриваєте. Потім присилають смску 4 цифри, треба їх озвучити. На момент подачі заявки всі операції з картою мають бути проведені по рахунку. І карта має бути не прив'язана до якогось депозиту, тобто на неї не повинні виплачуватись тіло/проценти.
Не можу зайти в ІБ - Невірний логін або пароль. Будь ласка, перевірте дані та спробуйте ще раз. Може самі все позакривали. Логін і пароль - вірні 100%. Більше 3х років не заходив.
Передзвонив від імені ще одного клієнта-чоловіка,ідентифікувався по ІПН,- всі рахунки закриті.
Ще для повної впевненісті жіночий голос передзвонить. Мабуть, теж закрили.
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lel
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Додано: Вів 27 тра, 2025 20:39
Чи є можливість перевести онлайн валюту зі своєї карти/рахунку на свої ж карту/рахунок в іншому банку України?
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reef
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Додано: Вів 27 тра, 2025 20:52
reef, тільки відвідувати відділення банку.
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Howl
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Додано: Чет 29 тра, 2025 08:21
Подскажите, на тасовскую Е-пидтримку уже нормально деньги стали заходить после погашения ОВГЗ или до сих пор есть проблемы?
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asti
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Додано: Чет 29 тра, 2025 09:33
asti, ну на єПідтримка в izibank проблем не спостерігав. Тому й тут із цим проблем не повинно бути.
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Howl
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Додано: Чет 29 тра, 2025 11:53
Howl написав:
asti, ну на єПідтримка в izibank проблем не спостерігав. Тому й тут із цим проблем не повинно бути.
дякую, а зняти потім теж без комісії можна?
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asti
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