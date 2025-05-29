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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 19:09
flysoulfly написав:
Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.
А що, з Ощадного зараз видають з комісією?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:21
reef написав: flysoulfly написав:
Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.
А що, з Ощадного зараз видають з комісією?
Последний раз, когда я был, было без. Но и валютную карту при этом применять некуда.
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