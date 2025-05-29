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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 19:09
flysoulfly написав:
Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.
А що, з Ощадного зараз видають з комісією?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:21
reef написав: flysoulfly написав:
Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.
А що, з Ощадного зараз видають з комісією?
Последний раз, когда я был, было без. Но и валютную карту при этом применять некуда.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:31
Мені завжди кажуть скинути на Азур - з Ощадного видавати не хочуть.
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klug
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:37
Страница ощадника
klug написав:
Мені завжди кажуть скинути на Азур - з Ощадного видавати не хочуть.
:
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
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