Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
Упс. Спать пора. Тогда верю, что в кассе не дадут даже с ордером. Значит вернулись к безальтернативности Ажура